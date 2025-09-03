El Hyrox Challenge Ciutat de Palma reunirá a más de 1.000 participantes en su primera edición

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma ha acogido este miércoles la presentación del primer Hyrox Challenge Ciutat de Palma, que se celebrará este sábado a partir de las 9.30 horas en la pista de atletismo del Centro de Tecnificación de las Islas Baleares.

Con el objetivo de impulsar esta modalidad deportiva, Megasport Centre organiza esta competición con la colaboración del consistorio palmesano, a través del Instituto Municipal del Deporte y del Govern balear.

El director general de Esports, David Salom, ha destacado durante su intervención que el nacimiento de este trofeo «es un reconocimiento a una modalidad que ha experimentado un crecimiento exponencial a escala internacional, atrayendo a miles de participantes por su formato innovador, accesible y altamente exigente».

Por su parte, el director de MegaSport, Salvador Miró, ha explicado que la competición contará con la participación de un total 540 parejas. Las pruebas empezarán con las tandas masculinas, seguidas por las mixtas y finalmente las femeninas. Las salidas se harán en bloques de 12 parejas cada 10 minutos, «garantizando un ritmo dinámico y fluido durante toda la jornada», ha puntualizado.

Además, ha querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Palma y ha destacado el éxito de esta primera edición, que contará en total con más de 1.000 participantes.

El formato de la competición combina 8 tramos de 800 metros de carrera con 8 estaciones de ejercicios funcionales, como por ejemplo trineos, burpees, lunges, remo, entre otros.

Al acto de presentación también han asistido el director general de Deportes del Govern, Joan Antoni Ramonell; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar; los directores de carrera, Javier García Hernández y David Pérez Priego, y representantes de las empresas patrocinadoras: Powerade, San Miguel 0,0 y Decathlon.