Hugo Ramón se clasifica con brillantez para su cuarta Mini Transat

El navegante mallorquín Hugo Ramón ha asegurado su clasificación oficial para la Mini Transat 2025 tras imponerse en la regata La Petrolera, organizada por el Club Nàutic El Garraf. La competición, que zarpó el viernes a las 17:00 horas, concluyó tras un recorrido de aproximadamente 100 millas náuticas hasta la plataforma petrolífera Casablanca y regreso.

Ramón, a bordo del Cristalmina-Majorica, se alzó con la victoria en la clase Mini 6.50, que contó con la participación de 14 embarcaciones. El mallorquín lideró la regata durante la mayor parte del recorrido, a pesar de sufrir una avería en los equipos electrónicos y en el piloto automático debido a la entrada accidental de agua por un portillo. A lo largo de la travesía, registró puntas de velocidad superiores a los 20 nudos.

«Me había preparado mental y físicamente para ganar esta regata y lo he conseguido. El barco va como un pepino y, aunque he tenido algún problema técnico que me ha dejado sin electrónica y sin piloto, he mantenido la moral muy alta. He podido subsanar la avería y al final he conseguido esta victoria muy importante no solo porque me clasifica directamente para mi cuarta Mini Transat, sino también porque me demuestra que puedo navegar en la cabeza de la flota», declaró Ramón tras su llegada a tierra.

El regatista explicó que las reglas de la clase Mini exigen la realización de una prueba homologada en solitario en el mismo año de la competición. «He elegido participar en La Petrolera porque me permite centrarme desde ahora hasta septiembre en mi preparación. Mi idea inicial era ir a pasar el año a La Rochelle, en la costa atlántica de Francia, pero al final he decidido que lo mejor es entrenar en Mallorca, donde tengo mi base y donde está mi gente», concluyó.

Hugo Ramón cuenta con una amplia experiencia en la navegación oceánica. Ha participado en tres ediciones de la Mini Transat: en 2005, cuando con solo 20 años se convirtió en el regatista más joven en completar la travesía, y en las ediciones de 2007 y 2009. Además, en 2011 completó la vuelta al mundo a dos en la categoría Class 40 en la regata Global Ocean Race.

Este año ha decidido volcarse de nuevo en el proyecto de la Mini para celebrar los 20 años de su primera experiencia atlántica y porque, según él mismo asegura, «no consigo resistirme a la llamada del océano».

La Mini Transat es una regata en solitario para embarcaciones de la clase Mini 6.50, que zarpa de Les Sables d’Olonne, en Francia, y finaliza en Guadalupe, en las Antillas francesas, tras hacer una única escala en las Islas Canarias. Con aproximadamente 4.000 millas de recorrido, es una de las pruebas oceánicas más exigentes y supone un gran desafío tanto técnico como físico y mental para sus participantes.