Un hombre fuera de sí golpea coches aparcados en Son Gotleu con bolsas de escombros y grita a los vecinos

El barrio palmesano de Son Gotleu vivió recientemente una noche tan surrealista como angustiosa protagonizada por individuo de unos 40 años de edad que alteró por completo la tranquilidad en la zona durante varios minutos. Todo ocurrió repentinamente a causa de un hombre fuera de sí que, sin ningún tipo de control, comenzó a golpear con extrema violencia los vehículos que se encontraban estacionados en plena vía pública, utilizando para ello bolsas llenas de escombros y restos de obra.

Según puede apreciarse en el vídeo al que ha tenido acceso este periódico, el sujeto deambulaba por una calle de la conflicitva barriada de la capital balear sin camiseta, visiblemente alterado, y profiriendo gritos constantes que resonaban en el vecindario y generaban una gran sensación de inquietud entre los residentes que intentaban conciliar el sueño.

En un momento determinado, el varón empieza a lanzar con todas sus fuerzas las bolsas que llevaba consigo contra varios coches aparcados, sin mostrar reparo alguno por los posibles daños que pudiera causar en los turismos ni por la presencia de vecinos en la zona.

La escena fue presenciada por una vecina desde el balcón de su vivienda, quien, sorprendida y alarmada por lo que estaba ocurriendo, decidió grabar los hechos con su teléfono móvil. Desde su posición, la mujer recrimina al hombre su comportamiento, intentando sin suerte que deponga su actitud. Sin embargo, lejos de tranquilizarse o atender a la llamada de atención, el individuo continúa gritando de forma descontrolada, sin dirigirse a nadie en concreto y manteniendo una conducta claramente violenta.

Ante la gravedad de la situación y el temor de que los hechos fueran a más, los vecinos se vieron obligados a alertar a la Policía Nacional. Los agentes se personaron con suma celeridad en la barriada y procedieron a la detención del individuo.