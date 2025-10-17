Halloween llega a Son Banya: los narcos venden droga entre brujas y calabazas

El poblado chabolista de Son Banya nunca deja de sorprender. Este Halloween, los residentes han decidido darle un toque festivo a sus puestos… de droga. Brujas, telarañas, calabazas y muertos decoran cada rincón, como si el narcotráfico necesitara un escaparate temático y con la misma atención al detalle que se pone en cualquier festival de barrio. Todo parece estar preparado para un «truco o trato» muy distinto al que se enseña en las películas y los libros de cuentos.

El famoso «truco o trato» se transforma aquí en transacciones de estupefacientes bajo la atenta mirada de El Vito, uno de los narcotraficantes más poderosos de Mallorca. Desde su casa de doble altura, reminiscente de la época de La Paca, controla clanes y puntos de venta con una precisión casi arquitectónica.

Su pasión por los coches de lujo es evidente: entre los vehículos intervenidos este pasado jueves en la redada policial se encontraba un Audi RS3 verde pistacho valorado en más de 100.000 euros, junto a otros deportivos de alta gama. En Son Banya, la estética importa hasta para la delincuencia.

Las imágenes captadas por OKBALEARES muestran droga esparcida por todo el poblado: bolígrafos, bombillas e incluso básculas de precisión. Los narcos no dejan escapar ni un detalle y utilizan las tarjetas de transporte público (TIB) para cortar y probar la mercancía al instante. La creatividad delictiva se mezcla con la decoración de Halloween, creando un escenario surrealista: calabazas y fantasmas conviven con cocaína y billetes.

Esta nueva operación contra el tráfico de drogas en Son Banya llevada a cabo por la Policía Nacional se ha saldado con cinco registros y cinco detenciones, incluyendo a El Vito. Cerca de un centenar de agentes participaron, combinando la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la Unidad de Prevención y Reacción, medios aéreos y hasta guías caninos. Según fuentes policiales, uno de los detenidos está implicado también en otras investigaciones de crimen organizado, incluyendo las operaciones denominadas Manso y Enroque Bal.

El balance preliminar de la operación incluye incautación de dinero y la localización de hasta cuatro puntos de venta activos. Entre brujas, esqueletos y decoraciones terroríficas, este Halloween en Son Banya demuestra que los fantasmas más temibles son los que no llevan máscara: se llaman narcos y sus caramelos… no son para los niños.