Hallan un proyectil de artillería de 43,5 kilos sin disparar en Menorca

Saltaron todas las alarmas el pasado martes 19 de agosto cuando la Policía Local de Alaior halló un proyectil de artillería de 43,5 kilos y sin disparar que había sido depositado en un contenedor de residuos urbanos en la urbanización de Cala en Porter, en la isla de Menorca.

Tras el inesperado hallazgo, los agentes dieron el aviso a la Guardia Civil, quienes se encargaron rápidamente del cierre, acordonamiento de la zona y desvío del tráfico hasta la llegada de los Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (TEDAX-NRBQ).

Posteriormente, los agentes procedieron a la retirada del proyectil que resultó ser de artillería de 152.4mm, 43.5 kilos de peso y sin haber sido disparado, perteneciente a las baterías de costa Vickers 152/50 existentes en la isla de Menorca e inoperativas actualmente.

La neutralización del proyectil tuvo lugar el pasado miércoles con cargas controladas y dirigidas por el TEDAX-NRBQ de la Guardia Civil, con la colaboración de la Unidad de Apoyo a la Proyección de San Isidro, perteneciente al Ejercito de Tierra.

No manipular y avisar

Tras estos hechos, la Guardia Civil ha recordado que ante el hallazgo de cualquier artefacto que pudiera ser explosivo, lo más importante es no tocar, no mover y avisar a las fuerzas de seguridad. Asimismo, si algún ciudadano necesita deshacerse de este tipo de municiones de artillería antiguas que aparezcan en los domicilios, o que hayan sido utilizadas como adorno decorativo, se recomienda ponerse en contacto con la Guardia Civil para realizar una retirada segura y con garantías.