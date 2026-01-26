Gran papel de Baleares en el Mundial de ILCA

Gran papel de Baleares en el Mundial sub-21 y sub-19 de ILCA 7 y ILCA 6. Tim Lubat se proclama subcampeón del mundo sub-19 de ILCA 7 y Sergio García se lleva el bronce en la misma categoría, mientras que Karol Krupski fue cuarto en ILCA 7 después de haber liderado la regata durante gran parte de la competición.

Tras seis días de regatas de alto nivel, España cierra el campeonato con una medalla de bronce en ILCA 6 femenino, un cuarto puesto en ILCA 7 masculino y dos metales en la categoría sub-19, confirmando el excelente momento de la vela ligera española en la transición entre la etapa juvenil y el alto rendimiento absoluto.

El campo de regatas canario volvió a exigir el máximo a los deportistas en la última jornada, con viento del norte muy rolón y rachas entre 15 y 18 nudos. La inestabilidad obligó al comité a realizar varios aplazamientos antes de poder completar las mangas decisivas, en un escenario que puso a prueba la madurez táctica y la gestión de presión de los regatistas, claves en la formación del equipo preolímpico.

La flota oro masculina de ILCA 7 vivió uno de los finales más ajustados del campeonato. El regatista del equipo preolímpico de la RFEV Karol Krupski (CV Puerto Andratx), líder durante varias jornadas, concluyó finalmente en una destacada cuarta posición mundial, a las puertas del podio, tras una última jornada muy exigente. El título fue para el italiano Antonio Pascali, seguido del esloveno Luka Zabukovec y del polaco Filip Olszewski.

Krupski firmó un resultado que confirma su progresión internacional y su consolidación dentro del grupo de trabajo de la RFEV en ILCA 7. También brilló Fernando Abella (CAR Infanta Cristina), que finalizó séptimo, con hasta cinco regatistas de la RFEV entre los quince primeros, reflejo de la profundidad y competitividad del equipo nacional.

En la categoría sub-19 masculina, España volvió a subir al podio con dos representantes de la vela mallorquina, Tim Lubat (RCNP), plata mundial, y Sergio García (RCNP), bronce, reforzando el excelente trabajo de base y detección de talento.

En ILCA 6 femenino, la regatista del equipo preolímpico de la RFEV Adriana Castro (RCN Torrevieja) firmó una gran semana de competición en la que fue claramente de menos a más para colgarse finalmente la medalla de bronce mundial Sub-21, culminando una progresión sólida a lo largo del campeonato.

Muy cerca del podio finalizó Irene de Tomás (RCNV), cuarta clasificada, confirmando el alto nivel colectivo del equipo femenino español. Por su parte, las regatistas del RCN de Palma y el equipo 2032 de la RFEV María Gornés y Marga Perelló, fueron 16ª y 19ª, respectivamente.