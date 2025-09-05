El Govern del PP nombra directora general de Coordinación a una ex alto cargo regionalista de El PI, (Propuesta por las Islas Baleares). Isabel Febrer Gelabert, que fue durante la pasada legislatura consellera electa en la oposición en el Consell de Mallorca por esta formación, ha sido nombrada este viernes por el Consell de Govern nueva directora general de Coordinación y Cooperación Local.

El área que dirigirá Febrer está integrada en la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local y surge a raíz de la remodelación del Govern anunciada el pasado julio por la presidenta autonómica, Marga Prohens.

A raíz de esa reestructuración se creó una vicepresidencia segunda que ocupa la consellera Antònia Estarellas, que desde entonces es vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, creándose la citada dirección general de Cooperación Local.

Nacida en Manacor en 1970, donde ha sido concejal, Febrer es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha ejercido como abogada por cuenta propia, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En una de las innumerables crisis interna que ha padecido la formación regionalista, en 2022 el comité de disciplina autonómico de El PI acordó resolver el expediente disciplinario abierto a Febrer y la suspendió dos años de militancia por «desobedecer gravemente las directrices emanadas de la Ejecutiva».

Además, la nueva alto cargo del Ejecutivo autonómico ha desarrollado una amplia trayectoria en la administración pública, especialmente a nivel local, donde ha sido regidora y jefa de personal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Manacor. También ha sido consellera electa del Consell de Mallorca del 2019 al 2023.

Igualmente, ha sido directora general de Interior y Emergencias del Govern. Su compromiso municipalista y su experiencia refuerzan el objetivo del gobierno autonómico de potenciar la coordinación y la cooperación entre administraciones para garantizar una gestión más próxima y eficaz, ha destacado Costa.