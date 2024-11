El ex líder de los independentistas de la OCB, nuevo coordinador del PI en Baleares

El ex líder de los independentistas de la OCB Joan Miralles vuelve a la política y ha sido elegido este sábado coordinador de los regionalistas del PI-Proposta per les Illes Balears, en la segunda jornada del VII Congreso Balear de la formación celebrado en Can Ramis, Alcúdia.

El que fuera candidato de este partido en las elecciones generales de 2019 al Congreso de los Diputados y ex presidente de la patronal del alquiler turístico Habtur, regresa a la primera línea de la esfera pública en un momento especialmente delicado para una formación que se quedó fuera del Parlament en las últimas elecciones autonómicas y que obtuvo 18.000 votos y dos consellers en esos comicios de 2023.

Como el propio Miralles ha reconocido en redes sociales, su objetivo es «rehacer un espacio que considero vital para avanzar en el autogobierno y el bienestar de Baleares. Gracias a todos los que han confiado en mí», ha expresado Miralles mediante su cuenta de X.

El nuevo coordinador general ha sido el encargado de clausurar la jornada explicando la importancia de este espacio político. «El principal objetivo del partido es crear un nuevo sujeto político, una marca paraguas donde quepan todas las personas que defiendan nuestras islas y tengan nuestros ideales», ha asegurado. «Ya ha habido conversaciones en diferentes fuerzas independientes y realmente la música que suena es muy buena. Nuestra prioridad es hacer crecer el partido y nuestro espacio», ha añadido.

Su elección ha tenido lugar en la segunda jornada del séptimo congreso del partido donde la formación ha aprobado una renovación de los puestos de dirección.

La incorporación de Miralles a los órganos de gobierno del partido se produce en un momento donde dirigentes de la casi desaparecida Unió Mallorquina (UM) y de El PI, plantean la fusión de ambas formaciones con la intención de crear una gran fuerza de carácter regionalista en la que podrían integrarse las diversas agrupaciones independientes que hay en los pueblos de Mallorca.

Unió Mallorquina es la formación que durante años presidió Maria Antònia Munar hasta que fue procesada y condenada por diversos casos de corrupción. UM, acosada por los numerosos casos de corrupción que afectaban a Munar y buena parte de su equipo, acordó en 2011 su disolución pero ésta nunca llegó a materializarse.

Durante estos doce años de inactividad, UM ha seguido existiendo sobre el papel y, además, cuenta con un depósito bancario de 120.000 euros.

Tras la desaparición de UM, surgió el partido regionalista el PI que sigue implantado en la Part Forana, pero que después de las últimas elecciones autonómicas perdió su presencia en el Parlament balear. En el Consell de Mallorca, el PI cuenta con dos representantes, entre ellos, el sucesor de Munar al frente de la alcaldía de Costitx, y portavoz insular, Antoni Salas.

Tolo Gili, por su parte, ha sido reelegido presidente con el 96% de los votos de los afiliados e inicia así el tercer mandato al frente del partido. La alcaldesa de Banyalbufar y el alcalde de Sencelles, Leonor Bosch y Joan Carles Verd, serán los nuevos vicepresidentes de El PI y Magdalena Vives repite en el equipo como tesorera.

Al inicio de la jornada, el hasta ahora coordinador Rafel Ballester ha explicado que se ha hecho los últimos años, y los encargados de presentar las ponencias política, económica y estatutaria aprobadas en la jornada anterior, la del 16 de septiembre en Costitx, han hecho un resumen de los puntos más destacados.

Antoni Salas ha recordado que la ponencia política destaca la intención de unificar el espacio de centro político balear, la lucha contra la sobrepoblación y el refuerzo de la identidad propia. Por otro lado, la ponencia económica destaca la lucha por un concierto económico para la comunidad y reequilibrar los sectores, dando mucha importancia a la industria y la agricultura.

Para acabar, Miquel Quetglas ha destacado que los nuevos estatutos darán más importancia a la figura del simpatizante con más derechos y deberes; Joves per les Illes, entidad hasta ahora independiente, formará parte de la estructura del partido y tendrá más presencia en el Consejo Ejecutivo y se crearán secretarías para reforzar el funcionamiento interno de la formación.