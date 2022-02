Las mismas formaciones políticas que gobiernan el Consell de Mallorca, socialistas, nacionalistas de Més y populistas de Podemos, y que se han negado por activa y pasiva a investigar los casos de abusos sexuales denunciados por menores tuteladas por esta administración insular, presentarán una iniciativa en el próximo pleno en la que se comprometen a “seguir trabajando por combatir el abuso y la explotación sexual infantil”, algo que a fecha de hoy siguen sin cumplir.

En la propuesta, estos partidos proponen “reforzar la coordinación de todas las instituciones y entidades implicadas, poniendo a disposición más recursos y formación adecuada y, en su caso, para mejorar los protocolos de detección e intervención”.

Un canto al sol de un gobierno insular dirigido por la socialista Catalina Cladera, que consciente de su dejadez y pasividad política ante este escándalo, como le viene reprochando la oposición, incluye en esta iniciativa un tercer punto en el que “rechaza la politización y el uso partidista de una problemática tan grave como es el abuso y explotación de personas menores de edad”.

A su vez, el gobierno liderado por Cladera reconoce “el esfuerzo inmenso que hacen cada día los profesionales y las entidades del sistema de protección de Mallorca para combatir de forma contundente esta lacra”.

Tras tener conocimiento de esta moción, el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, atacó a estas tres formaciones de gobierno «por tener la desvergüenza» de llevar al pleno de febrero esta moción conjunta.

“Tengo que reconocer que cuando he visto la moción que se va a debatir en el pleno del próximo día 10, no he dado crédito. Que aquellos que pusieron y ponen todos los impedimentos del mundo para que se investiguen los casos de abusos sexuales a menores tutelados por el IMAS, y que se realice una auditoría del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ahora vengan con una moción bienqueda, demuestra lo que son: unos interesados. PSOE, Més y Podemos buscan el titular en prensa que les lave su imagen” ha asegurado Toni Gili.

En este sentido, Vox reafirma su compromiso para seguir trabajando para proteger de forma real y efectiva a los menores tutelados y para que se haga justicia y se investigue todo lo que ha sucedido en el IMAS.

“Nosotros hemos llevado este asunto al Congreso de los Diputados y a Europa. En el Consell de Mallorca fuimos los primeros en pedir una comisión de investigación y una auditoría que no se han llevado a cabo por expreso deseo de la presidenta socialista de esta institución. Hemos pedido por activa y por pasiva la dimisión del máximo responsable del IMAS, Javier de Juan, ahora felizmente premiado y nombrado consejero de Presidencia».

El portavoz insular de Vox expresó su rechazo a las «aparentemente bienintencionadas peticiones de la izquierda».

«Con sus actos ya se han definido y todos lo hemos visto. ¿Usted dejaría una temporada a sus hijos en el IMAS y al cuidado de los que todavía siguen mirando hacia otro lado? Ahí dejo la pregunta y la reflexión” remachó Gili.