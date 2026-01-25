El Ginko Racing gana las IX Puerto Portals Dragon Winter Series

El Ginko Racing, de Jan Eckert, ha sido el ganador final de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series, que ha finalizado hoy en aguas de la Bahía de Palma. Solo se ha podido celebrar una regata en esta tercera ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series. Tras dos días, viernes y sábado, de fuertes vientos en los que no se completó ninguna manga, el Comité ha decidido adelantar la salida hoy a las 10 de la mañana para intentar competir antes de que las condiciones meteorológicas empeorasen, tal y como estaba previsto a partir del mediodía.

La manga se ha disputado con un viento de poniente de unos 20 nudos de intensidad, con rachas de 26. Ha sido una regata dura de 1,1 millas de distancia con varios incidentes, una colisión entre dos barcos, otra unidad con el mástil roto y numerosos retirados. Solo 15 de las 23 embarcaciones que han tomado la salida han logrado completar el recorrido.

El triunfo en esta regata ha sido para el equipo alemán Aurora, que hasta hoy no había tenido protagonismo, pero que se ha llevado la victoria en esta tercera ronda de las IX Puerto Portals Dragon Winter Series.

El ganador de la clasificación final ha sido el suizo Ginko Racing, que llegaba como líder a esta última jornada y hoy ha sumado un cuarto puesto que le ha asegurado el título. La segunda posición ha sido para el Easy, de Michael Zankel, y el podio lo ha completado el suizo Jupiter, de Ben Kolff.

La temporada de la clase Dragon en Puerto Portals continuará en apenas un mes con la celebración de la novena edición de la Copa del Mediterráneo, que tendrá lugar del 19 al 20 de febrero y que cuenta con 50 equipos inscritos. El gran colofón se pondrá en el mes de marzo con la disputa de la Puerto Portals Dragon Gold Cup, una prueba de grado 0 del calendario internacional que espera contar con cerca de 80 embarcaciones en la línea de salida.