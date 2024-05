Génesis Moreno o cómo encarnar magistralmente a Julieta

La XXXVIII Temporada d’Òpera del Teatre Principal de Palma ha querido despedirse a lo grande, con el estreno absoluto de ‘Roméo et Juliette’ en el historial propio de este ciclo. He dicho, a lo grande, porque la elección de la ópera más famosa de Charles Gounod nos llega de la mano de Éric Ruf, director general de la Comédie Française, lo que justifica plenamente tanta demora. De la misma manera que ver en el papel de Julieta a la soprano de origen venezolano Génesis Moreno, ya es motivo más que suficiente para ir a fijarse en esta producción de Roméo et Juliette que nos llega de la mano de l’Opéra-Comique de París. Este detalle merece una aclaración porque el sello ópera cómica podría derivar en confundir al espectador.

El libreto original, con música de Gounod y estrenado en 1867, se ajusta al pie de la letra al texto de William Shakespeare de manera que no estamos a merced de una tragicomedia, sino de una tragedia romántica en estado puro. Las adaptaciones contemporáneas son principalmente deudoras del hecho de que en 1888 la Opéra National de París decidiera incorporar ‘Roméo et Juliette’ a su repertorio, introduciendo como novedad un número de ballet y algunos cambios en el libreto, entre ellos variar el final del acto tercero, si bien respetándose la estructura original de un prólogo y cinco actos.

Me atrevería a decir que la entrada en escena de Éric Ruf fue providencial, porque el punto de partida es la adaptación de la producción teatral, que él mismo hiciera para la Comédie Française, a la versión lírica por encargo de l’Opéra-Comique de París, que es la que se ha representado en Palma. En definitiva, Ruf, actor, director y escenógrafo de éxito, adapta su versión a la lírica y llevando como bandera una lectura literal del texto de Shakespeare. Me parece conveniente rescatar estas reflexiones de Éric Ruf, recogidas en el programa de mano: «Para hacer oír el texto necesitaba mover la mirada, encontrar un intermedio de época, de estética, suficientemente inactual, y contemporáneo, para que el espectador se dejara llevar por la historia». La exquisita ambientación nos lleva a un período de mediados del siglo XX.

El resultado es lo que se ha representado en Palma los días 22. 24 y 26 de mayo. Simple y llanamente. Incluyendo los guiños en el prólogo aludiendo a París mientras suena un vals que el propio Gounod había introducido para satisfacer los gustos de la burguesía de aquel entonces. Un prólogo que nos introduce, además, el papel protagonista del coro, despuntando las voces de los solistas. Todo un hallazgo para el subrayado de la narrativa, convertido el coro a veces en figuración y otras en partidarios de los Montesco o de los Capuleto. Insisto: todo un hallazgo, inmerso en otro gran hallazgo como sin duda lo es la grandiosa escenografía (la firma el propio Ruf) que tiene en la escena del balcón del segundo acto su lado más impactante.

Este es el ecosistema en el que se mueve el cuadro de voces solistas y el coro con la buenaventura de contar con una Julieta excepcional y definida por Platea Magazine como «una voz fantástica, respaldada con un evidente dominio de las tablas y un canto naturalísimo y fácil». Es un valor añadido que lo diga un medio «independiente, que no recibe subvenciones públicas (una virtud en los tiempos que corren); un medio con vocación de poner la palabra al servicio de la música», según puede leerse en su web oficial. En efecto, Génesis Moreno se eleva como la gran triunfadora en cada función exhibiendo por igual su virtuosismo vocal y sus dotes interpretativas. Muy bien acompañada por el tenor asturiano Juan Noval-Moro, en el papel de Romeo, de elegantes texturas aunque sometido siempre al embrujo actoral de su partenaire venezolana. Impresionante la naturalidad de la soprano en la escena del balcón, a pesar de estar suspendida a gran altura.

Todo el reparto fluye con autoridad a lo largo de la tragedia. Con permiso del resto destacaría a cinco intérpretes: el bajo Jérôme Varnier, que es muy aplaudido en su papel de hermano Laurent; la mezzo mallorquina Begoña Gómez tan desenvuelta y transgresora en el papel de Stéphano; el barítono valenciano David Menéndez como un más que creíble Conde Capuleto, y sin olvidarnos de esas dos piezas angulares para atar la tragedia que son el bajo-barítono Lasha Sesitashvili (Mercutio) y el tenor mallorquín José Manuel Sánchez (Teobaldo). Sin olvidarnos de la solidez interpretativa de la masa coral y una Sinfónica de Baleares, que allá en el foso toca fuerte a las órdenes de un Franck Villard, decidido a hacer valer los subrayados de la orquesta en cada paso de esta obra maestra hacia un final fatal.

En definitiva, ha merecido la pena esperar casi cuatro décadas para que la Temporada d’Òpera del Principal de Palma accediera a incluir Roméo et Juliette en su historial. Todos sus elementos son un extremado cálculo a beneficio del espectador que, en efecto, se deja llevar por la historia.