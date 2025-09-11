Gabriel Torrens regresa a las ondas con ‘Es la mañana de Baleares’

El periodista Gabriel Torrens afronta la undécima temporada al frente del magacín referente de esRadio Baleares. A las 12 del mediodía de este pasado lunes arrancó Es la mañana de Baleares, con novedades y fichajes, manteniendo la esencia y estructura del programa que estrenó en septiembre de 2015, tras una trayectoria previa de 11 años en Cope, presentando su programa La mañana de Baleares y habiendo sido anteriormente jefe de informativos autonómico en Onda Cero y Radio Voz.

El también director de esRadio promete seguir «muy pegado siempre a la actualidad insular, con protagonistas y colaboradores de primer nivel». Para empezar, Torrens ha recibido en los estudios de la emisora en la calle Industria de Palma al socialista Alfonso Rodríguez, ex alcalde de Calvià y actualmente delegado del Gobierno en Baleares.

Paulatinamente se irán reincorporando colaboradores y espacios de larga trayectoria en las ondas, como la veterana Tertulia del Contrapunto, con ya más de 20 años de historia, siempre con el mismo conductor y manteniendo el espíritu de reunir opiniones, plurales, independientes y libres, que empezó en Cope en 2002.

A secciones propias, como Investigación y seguridad, Gabinete Jurídico y Aviación, con los prestigiosos Juan Carlos Cabanach, detective; Carlos Barceló, abogado; José Parejo y Manuel Parejo, comandante de vuelo y empresario, respectivamente, se unirán fichajes y novedades, aún por desvelar. El programa seguirá centrado en la información y la opinión, así como en el entretenimiento, también con espacios de Cultura y Ocio, con invitados de todo tipo.

«El baluarte serán los grandes colaboradores con los que tengo el privilegio de contar, empezando los lunes con Javier Mato, un brillante analista que disecciona la actualidad como nadie y va mucho más allá, y terminando con Ferran Martínez, con su inconfundible voz y sello, que sin pelos en la lengua seguirá poniendo el cierre cada viernes a la semana», explica Torrens. Además, también menciona a Pedro Prieto, «con sus historias increíbles, vividas en primera persona y narradas ahora en la radio».

A la larga lista de colaboradores se le sumarán nuevos en esta temporada, destacando el joven periodista Esteban Fuentesal, que se ha incorporado este verano a la emisora y que ha realizado y presentado, junto a Vanessa Abad, los espacios estivales de esRadio Baleares. Juan Ginés seguirá en los mandos técnicos del programa de hora y media de duración diaria, dando paso a las 13.30 al TT Deporte, de Tomeu Terrasa.

Es la Mañana de Baleares se puede escuchar de lunes a viernes, de 12.05 a 13.30 horas en el 95.6FM, 97.1FM y esradiobaleares.com.