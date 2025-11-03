Fútbol y baloncesto se retarán entre sí en un curioso partido

El próximo día 11 a las 18.30 horas, el Palau d’Esports de Son Moix vivirá un evento tremendamente especial. En ese día y a esa hora tendrá lugar el partido ‘El IME Ajuntament de Palma cerca al Gegant de Son Moix’, un evento en el que jugadores del Real Club Deportivo Mallorca y de Fibwi Mallorca Bàsquet Palma saltarán a la pista del Palau para ser protagonistas de un evento en el que se darán la mano el fútbol, fútbol sala en este caso, y el baloncesto.

En un evento que promete ser memorable, los jugadores de ambos equipos disputarán un encuentro en el que en la primera parte se disputará un encuentro de fútbol sala entre los integrantes del RCD Mallorca y del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, tratando así los pupilos de Pablo Cano de demostrar sus habilidades con el balón en los pies, mientras que en la segunda parte será el momento en el que los futbolistas bermellones cambien el esférico por la pelota de baloncesto y demuestren contra el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma su capacidad para anotar desde el triple o de penetrar a canasta.

El evento nace del deseo de ambos clubes, en colaboración con el IME-Ajuntament de Palma, de seguir trasladando los valores del deporte a la sociedad y de unir a las aficiones de dos disciplinas deportivas que cuentan con un importante seguimiento en las islas. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del Palau d’Esports de Son Moix, buscando así que se pueda conseguir el contar con la mayor presencia de público posible y vivir un evento que también nace con el deseo de convertirse en una cita de referencia para Palma y en una cita ineludible para los amantes del deporte.

El evento será retransmitido por Fibwi TV en directo y en los próximos días se irán llevando a cabo diversos actos previos al encuentro.