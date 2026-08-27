Furia en un hotel de Magaluf: un hombre muy violento increpa a los clientes y muerde a un guardia civil en el brazo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años tras sembrar el terror en un hotel de Magaluf (Mallorca) increpando a los trabajadores y huéspedes del establecimiento. Durante su arresto, el individuo mordió e hirió a un agente cuando le estaban reduciendo.

Los hechos comenzaron alrededor de las 17:30 horas de este pasado viernes 26 de agosto. La Benemérita acudió al establecimiento hotelero tras recibir una alerta por la presencia de un cliente que alteraba el orden público. Al llegar, los agentes se entrevistaron con el director del hotel, quien explicó que el individuo había increpado a varios huéspedes, interrumpido la actividad habitual del recinto y mantenido un incidente con un trabajador, motivos por los cuales el personal tuvo que expulsarlo.

Los agentes localizaron al hombre en las inmediaciones del acceso principal. Aunque mostraba una actitud alterada, la Guardia Civil logró tranquilizarlo en un primer momento, logrando que abandonara la zona pacíficamente junto a su pareja.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Pasadas unas horas, la central recibió un nuevo aviso del mismo hotel advirtiendo que el sujeto había regresado y se encontraba increpando de nuevo a empleados y clientes.

A la llegada de la patrulla, el varón adoptó una postura agresiva e intimidatoria, interponiéndose entre los guardias civiles y su acompañante. Pese a las constantes indicaciones de los agentes para que se calmara, el hombre hizo omiso a las órdenes y se abalanzó contra uno de ellos con la clara intención de agredirle.

Ante el ataque, los agentes emplearon la fuerza mínima imprescindible para reducirlo y efectuar su detención. Durante el forcejeo, el detenido ofreció una fuerte resistencia y propinó un mordisco en el antebrazo izquierdo y un golpe en el hombro a uno de los efectivos, quien requirió asistencia médica en un centro de salud local.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para instruir las diligencias, las cuales ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.