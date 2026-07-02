Un marroquí acompaña a una mujer a su casa tras una noche de fiesta en Magaluf y acaba abusando de ella un un parking

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este jueves a un hombre de origen marroquí por agredir sexualmente a una mujer a una mujer a la que se había ofrecido a acompañar a su domicilio tras una noche de fiesta en Mallorca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas del pasado 2 de julio de 2023. El procesado se encontraba en los exteriores de una conocida discoteca situada en la localidad turística de Magaluf cuando coincidió con la víctima. En ese momento, el acusado, junto a un conocido que ambos tenían en común, se ofreció de buena fe a llevar a la mujer a su residencia en coche, una propuesta que ella aceptó confiada, según recoge el escrito de acusación.

El trayecto transcurrió inicialmente según lo previsto. El conductor se dirigió en primer lugar a la localidad de Santa Ponça, donde procedió a dejar al conocido común en su respectivo domicilio. Tras esta parada, el varón debía continuar el viaje en dirección a la ciudad de Palma para llevar a la mujer a su destino. Sin embargo, en un momento del trayecto, el individuo cambió de dirección de manera inesperada y desvió el vehículo para introducirse en un parking.

Una vez en el interior del aparcamiento, se desencadenó la agresión. El acusado agarró fuertemente a la víctima por la nuca con la intención de obligarla a realizarle una felación, un acto que finalmente no llegó a consumarse. Acto seguido, el varón procedió a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual en sus partes íntimas.

La situación de violencia cesó cuando la mujer, sumida en un estado de absoluto pánico, le manifestó de forma contundente que iba a llamar por teléfono a sus amigos. Ante esta advertencia, el hombre depuso su actitud y reanudó la marcha para trasladarla, finalmente, a su vivienda. Al llegar al destino, el agresor la amenazó de muerte de forma explícita, asegurándole que si contaba algo de lo sucedido la iba a matar.

Como consecuencia de la agresión sufrida, la víctima presenta diversas lesiones físicas, así como graves secuelas psicológicas. Entre ellas se describen un cuadro de estrés postraumático y un severo empeoramiento del trastorno ansioso-depresivo que ya padecía con anterioridad a los hechos.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal, en concurso con un delito leve de amenazas. La acusación pública solicita para el procesado una pena de 10 años de cárcel, además de la imposición de una indemnización de 10.000 euros en favor de la víctima por las lesiones físicas y el menoscabo moral ocasionado.