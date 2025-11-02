Furia adolescente en Palma: motos robadas, persecución policial y peligro en cada esquina

Furia adolescente en Palma. Un total de cuatro menores de edad desataron el caos en la madrugada del pasado lunes al circular a gran velocidad y sin carnet con motos robadas por el centro de la ciudad. La Policía Nacional les detuvo tras una persecución policial y se les imputa un total de tres delitos.

Las alarmas se encendieron cuando los agentes se percataron de que tres jóvenes, más un cuarto que iba de copiloto, estaban circulando velozmente y de manera temeraria con motocicletas por la zona de la Plaza de España.

Los menores se percataron de la presencia de los policías y empezaron a realizar maniobras evasivas con clara intención de escapar de los agentes. Así, los jóvenes se alejaron a gran velocidad de la zona y se dirigieron al Parc de Ses Estacions. La Policía Nacional inició inmediatamente una persecución para interceptarles.

Rápidamente, una de las patrullas cazó a una de las motocicletas y procedieron a la identificación del conductor, un menor de edad que carecía de cualquier licencia para conducir vehículos. Instantes más tarde, este adolescente recibió una llamada telefónica en la cual los agentes pudieron escuchar como un joven le advirtió al menor que estaban debajo de la casa de un conocido.

De esta manera, los policías, a bordo de un vehículo camuflado, se dirigieron a la dirección aportada por el menor y localizaron a los otros tres jóvenes, que estaban escondidos entre los vehículos aparcados. Todos ellos también eran menores de edad y carecían de cualquier licencia para conducir vehículos a motor.

Motos robadas de un taller mecánico

Durante el cacheo superficial de seguridad practicado a los tres menores, se les hallaron dos llaves de motocicletas, que las habían dejado aparcadas en una calle cercana. Los agentes comprobaron que todas las motocicletas habían sido robadas del interior de una taller mecánico perteneciente a una empresa de alquiler de motos, las cuales estaban valoradas en unos 12.000 euros entre las tres. En la documentación de una de las motos figuraba un número de matricula distinto a la que portaba.

Por ello, los menores fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de hurto de uso de vehículo, falsedad documental y contra la seguridad vial procediendo al traslado de los mismos hasta dependencias policiales.

Finalmente, las motocicletas recuperadas fueron entregadas a su propietario.