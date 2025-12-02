La Fundació Miquel Jaume y el Consell acercan la Navidad a los niños más vulnerables

La Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, en colaboración con el Consell de Mallorca, organizará hoy 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Teatre Principal de Palma, el concierto infantil del grupo Nika y Matsu, una iniciativa solidaria que pone el foco en los niños y niñas en situación de vulnerabilidad de la isla.

El espectáculo, con música original compuesta por Melendi y bajo la dirección de Julia Nakamatsu, se ha consolidado como uno de los proyectos infantiles de mayor crecimiento del país. La propuesta combina música, participación, educación y valores en un formato pensado para que los más pequeños vivan una experiencia mágica.

El evento tendrá una dimensión profundamente social: la Fundació invitará a cerca de 300 niños y niñas en riesgo de exclusión social, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y el departamento de Afers Socials del Ajuntament de Palma. El objetivo es abrir las puertas del Teatre Principal a quienes más lo necesitan y ofrecerles una tarde de música, alegría y aprendizaje en un entorno único.

Las entradas para el público general tendrán un precio popular de 12 €, y toda la recaudación se destinará a los proyectos sociales de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, que refuerza así su compromiso con la infancia, la inclusión y el acceso a la cultura.

Desde el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés explicó que “una de nuestras prioridades son las personas, especialmente las más vulnerables”. El presidente destacó que, con la llegada de la Navidad, también es necesario recordar a quienes viven una realidad más difícil: “Por eso nos hemos querido sumar a esta iniciativa para que 300 niños puedan disfrutar de este gran evento de manera gratuita y vivir un espectáculo de primer nivel que, para muchos, será su primera visita al Teatre Principal”.

Por su parte, Lourdes Roca, regidora de Afers Socials del Ajuntament de Palma, puso en valor la importancia del ocio saludable en los procesos de inclusión: “Será mucho más que un momento de diversión. Este tipo de actividades permiten a los niños establecer referentes positivos, aprender y participar activamente de la vida de la ciudad”.

El presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, destacó la magnitud de la iniciativa en un momento especialmente significativo para el club: “Es una demostración de nuestra grandeza como entidad: ser campeones del01 mundo hace una semana y hoy estar presentando algo tan único como esto. Reunir a más de 300 niños que de otra forma no podrían vivir un concierto así es un auténtico lujo”. Tirado agradeció la implicación de las instituciones y los patrocinadores, y señaló que para muchos pequeños “el 2 de diciembre será el inicio de la Navidad, un día mágico que recordarán siempre y probablemente el mejor regalo que van a recibir”.

Con esta iniciativa, la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal continúa ampliando su impacto en la sociedad mallorquina y reforzando la idea de que el deporte y la cultura, unidos, pueden transformar vidas.