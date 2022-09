El fracasado conseller socialista de Vivienda de Armengol quiere presidir el Consell de Ibiza

El fracasado conseller socialista de Vivienda y Movilidad, Josep Marí Ribas, del Ejecutivo de Francina Armengol quiere presidir el Consell de Ibiza y este sábado el también secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha anunciado su decisión de presentarse al proceso de primarias para ser elegido candidato a esta institución en las elecciones del próximo mes de mayo.

Tras expulsar del mercado inmobiliario de compra venta a los residentes de Baleares aplicando unas políticas urbanísticas y medioambientales de máxima restricción que han disparado los precios, no construir ni la tercera parte de las vivienda sociales prometidas, cero carreteras y ni un solo metro de línea ferroviaria en Mallorca, Marí ha asegurado que ha tomado la decisión después de repasar la situación política en el inicio del nuevo curso.

Ante un otoño de consecuencias imprevisibles en materia económica, con la inflación desbordada y los precios de la energía y combustibles por las nubes, Marí afirma que se ha pasado una «crisis muy dura», y «los gobiernos socialistas han podido dar una respuesta a esta situación» y, actualmente, continúan adoptando medidas «en favor del conjunto de la ciudadanía y de las personas que más lo necesitan».

De hecho, el dirigente socialista ibicenco hasta ha puesto en valor las políticas llevadas a cabo por el PSOE en Baleares en temas como vivienda con medidas que ha calificado de «serias y responsables» frente a la «inacción» del Consell de Ibiza, gobernado por el PP.

La realidad dista mucho de su discurso porque hasta el propio Marí reconocía la primavera pasada que el incremento del precio de la vivienda en Baleares se debía a la «escasez de suelo y la alta demanda», apuntando además, que el Govern está trabajando «de alguna manera» en regular ese precio. Sin embargo, si lo está haciendo es para continuar la espiral inflacionista dado que se ha encarecido un 10,9% en un año en Baleares, la comunidad autónoma con el índice más alto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por no hablar de las prometidas ayudas al alquiler, que su Conselleria no ha abonado, ni a una décima parte de los más de 10.000 ciudadanos de Baleares que la solicitaron en 2021, llevando a la desesperación a unas familias que no pueden pagar el piso que ocupan ni llegan a fin de mes.

O de la renuncia del Govern de Armengol a que el Gobierno de Sánchez aportara fondos a los consells insulares para inversiones en carreteras que son imprescindibles para resolver los problemas de atascos viarios en las Illes Balears. Todo ello lo obvió en su discurso Marí que en relación al transporte público afirmó que «es una vergüenza» en la isla y criticado el retraso de las nuevas concesiones por la «parálisis» del Consell Insular.

«El transporte es la asignatura pendiente de este Consell», afirmó Marí, lamentando además otros problemas, tales como el incumplimiento en la puesta en marcha del centro de baja exigencia.

Finalmente, ha calificado de «campaña feroz» la realizada por el presidente insular Vicent Marí (PP) contra la modificación del Plan Territorial Insular denunciando el «clientelismo del Consell de Ibiza.