El Fibwi Palma se presenta con la vuelta a la LEB Oro como meta

El Fibwi Palma 2022-23 pone el contador a cero. Atrás ha quedado una pretemporada en la que problemas burocráticos han impedido que Pau Tomàs pudiera contar con toda su plantilla hasta hace apenas una semana y empieza un nuevo reto. El equipo palmesano se ha presentado en sociedad en un acto llevado a cabo en el hangar de Air Europa situado junto al Aeropuerto de Son Sant Joan.

Bajo el cobijo de uno de los principales patrocinadores del equipo y acompañados por patrocinadores del club y con la asistencia de Carles Gonyalons, director general de deportes del Govern Balear y de Juanjo Talens, presidente de la Federación Balear de Baloncesto comenzaba una presentación en la que Guillermo Boscana tomaba la palabra para explicar los retos de este año indicando que si bien su sueño es poder regresar a la LEB Oro su gran alegría sería “poder celebrar la temporada 42 del equipo”.

No pudieron estar presentes por enfermedad Milan Suskavcevic, Stevan Karapandzic, Rafa García y Manel Signes. Los demás fueron saliendo del interior de un Boeing 787 de Air Europa presentándose así de manera oficial arrancando definitivamente la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada. “Si me preguntan el corazón me dice que quiero subir a la LEB Oro y la cabeza me dice que quiero cumplir la temporada 42 del equipo. Igual dicen que eso es una tontería pero es hacer las cosas poniendo los pies en la tierra y hacer las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer tiene una fecha de caducidad y lo que yo siempre he intentado es que esa fecha de caducidad sea lo más tarde posible”, ha explicado Guillermo Boscana que ha subrayado que “la ilusión y las ganas por volver a la LEB Oro están presentes con más ganas que nunca pero siendo conscientes que hay muchos equipos que no han estado nunca y que quieren probar esa categoría que de cada vez es más fuerte”

El presidente del Fibwi Palma, al referirse a la presión por ser considerado como uno de los favoritos al ascenso, ha indicado: “La presión me la podéis poner a mi, a los jugadores igual estaría bien que no tuvieran tanta pero eso te lo da el juego. Esa presión es una presión que es sana porque todos los jugadores quieren ganar cuando llega el partido del domingo”. Boscana ha señalado, de cara a la afición, que “la asistencia en el Ciutat de Palma fue bastante buena y nosotros lo que queremos es recuperar a la gente y esa gente la vamos a recuperar si el equipo empieza bien y gana” y ha añadido que “el 90 % de los patrocinadores que teníamos se ha renovado y conseguir que el 90 % de las empresas y particulares te ayuden en un año de descenso es un éxito total. Estamos muy contentos por contar con esa gente que nos apoya y es un aliciente más para intentar ese ascenso”.