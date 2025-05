Fibwi Palma-Lobe Huesca La Magia: el ascenso en juego

El Fibwi Palma Bàsquet llega a la última parada. El equipo entrenado por Pablo Cano se enfrenta este sábado a las 18.30 horas en Son Moix al Lobe Huesca La Magia en el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva por el ascenso a Primera FEB. El equipo mallorquín llega a este encuentro con una desventaja de tres puntos en el marcador tras el 68-65 con el que finalizó el partido de ida disputado el pasado sábado en el Palacio de Deportes de Huesca.

Atrás quedan los meses de trabajo y las intensas semanas y jornadas de liga que ha vivido el Fibwi Palma Bàsquet a lo largo de una temporada en la que ha tenido que superar adversidades y contratiempos para llegar a un final de trayecto, el de mañana, en el que la plantilla mallorquina afronta el gran reto de lograr un ascenso a Primera FEB ante un rival que ya ha dejado claro en estos playoff y en el propio partido de ida ante los de Pablo Cano que es un equipo muy batallador y muy peligroso que obligará a los palmesanos a sacar su mejor versión para poder alcanzar el objetivo soñado.

“Ha sido una semana buena. Este equipo, ya lo he dicho varias veces, son un grupo especial que se toman las situaciones de adversidad con mucho entusiasmo. La semana ha sido muy inteligente en cuanto a cargas y demás. Lo más importante es como lleguemos nosotros a nivel mental. Nuestra gran oportunidad es poder establecer el ritmo y el tono en el que se juegue porque en esos momentos es donde encontramos nuestra mejor versión”, ha explicado en la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador uruguayo ha subrayado que ve a sus jugadores “con mucho sentido de responsabilidad”. “No hablo de una responsabilidad de peso sino con la responsabilidad de tener ganas de que suceda algo. Quizá lo que hay es un pequeño sentimiento de tristeza de que esto se acaba”, ha matizado Cano que también ha recordado que “el gran desafío que tenemos es que tenemos la gran oportunidad de que esto sea el inicio de algo y que nosotros podamos escribir una bonita página en la rica historia que tiene este club y que este grupo quede eternizado por haber conseguido algo y ese es el sentido que veo dentro del vestuario. Los jugadores se quieren mucho entre ellos y nosotros les queremos a ellos y ellos a nosotros y ese sentimiento de responsabilidad que hay con la afición y con los directivos será un gran motor para afrontar el partido”.

En cuanto a como se han preparado de cara al partido, ha apuntado Pablo Cano que “cuando preparamos los partidos no los preparamos en base a un resultado posible si no a situaciones que puedan pasar durante el partido y no solo de situaciones de baloncesto si no de situaciones tanto de adversidad o bonanza” añadiendo que “para nosotros lo importante es salir al partido, establecer nuestro tono defensivo y físico y empezar a controlar el juego ofensivamente en algunas situaciones que queremos que sucedan y, a partir de que podamos controlar y establecer como queremos que se juegue el partido intentar el dominarlo”. Además, el preparador uruguayo ha destacado que “tenemos que encontrar posesiones continuas para intentar lograr la ventaja necesaria. Son dos posesiones, tenemos que defender tres veces consecutivas bien”

Además, Pablo Cano ha tenido palabras para los aficionados: “A la afición no les podemos exigir nada. Yo le agradezco toda la ayuda que nos ha dado. Han sido clave en los derbis, en el partido contra Sant Antoni fue clave, contra Gran Canaria también en los minutos finales y en el día de Sevilla y León también. Han sido el MVP durante todo el año y esperamos mañana su ayuda para conseguir lo que queremos”

Por su parte, Jorge Martínez, uno de los capitanes del equipo ha querido subrayar la calma con la que deben afrontar el partido. “No tenemos que volvernos locos con el partido. Es un partido más. Obviamente que el ambiente será diferente porque sabemos que nos jugamos todo. Son 40 minutos y es muy largo. No podemos, por ver el pabellón lleno, tener un exceso de ansiedad y no controlar el partido. Tenemos que intentar estar los 40 minutos concentrados y sólidos y que todo lo que haya alrededor nos genere cosas positivas llevándolas con control”, ha comentado el base vallisoletano.

Ha dejado claro Martínez también que el equipo tiene ganas de que sea mañana. “No podemos tener más ganas de que llegue el partido. Por eso comentaba antes que estas ganas no pueden suponer algo malo, que sea bueno. Todos estamos deseando que llegue el sábado por la tarde, calentar bien y hacer un buen partido. Estamos ilusionados. No digo que estemos confiados en que vamos a ganar pero si confiados en que podemos ganar y en que si hacemos las cosas como hemos hecho otras veces podemos recuperar ese menos tres y ascender que es lo que queremos todos”.