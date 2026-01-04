El Fibwi Palma estrena 2026 visitando al Alimerka Oviedo

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma arranca 2026 con un reto más que importante. El equipo de Pablo Cano quiere estrenar el nuevo año logrando el primer triunfo de 2026 ante un equipo, el Alimerka Oviedo Baloncesto, que se encuentra en la misma posición del equipo mallorquín ya que está situado en la zona media de la tabla y lucha por seguir sumando triunfos y concretando victorias que le permitan alojarse en la zona de play off.

Los mallorquines se han desplazado hacia Oviedo para quedar concentrados de cara al encuentro de hoy y realizar el último entrenamiento antes de un partido en el que los palmesanos van a visitar por primera vez el Palacio de los Deportes de Oviedo, la nueva casa de un Alimerka Oviedo Baloncesto que ha dejado atrás el mítico Pumarín para establecerse en su nuevo hogar.

“El equipo está demostrando que tiene que alma, que sabe jugar unido y estamos en un momento en el que tenemos que unir las filas y estar todos juntos unidos hacia adelante. Ese es nuestro gran valor. Vienen dificultades grandes por el calendario y el propio trajín del torneo empieza a pasar factura. Es un momento en el que todos tenemos que aumentar el esfuerzo y todas las partes, me refiero a todo el club, tenemos que tratar de aumentar esfuerzos y seguir alineados para que el equipo siga rindiendo de la forma que nos gusta verlo”, señalaba Pablo Cano en referencia al primer paso de este 2026 y a lo que se le viene por delante al conjunto balear en este primer mes del año 2026.

Enfrente el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tendrá a un equipo que, dirigido desde el banquillo por Javier Rodríguez Pérez. Con dos ex Palma en sus filas como son Robert Cosialls y Pablo González Longarela, el Alimerka Oviedo Baloncesto cuenta con un plantel en el que jugadores como Nwaokorie, Gregory Parham II, Raúl Lobaco o Marques Townes, uno de los grandes nombres del equipo asturiano, dan forma a un plantel muy intenso que obligará a los mallorquines a mostrar su mejor versión para lograr volver a Palma con el triunfo en el zurrón y seguir acercándose así a su objetivo.