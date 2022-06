Festival de Pollença 2022: feliz combinación de sinfonismo y música de cámara

Seis conciertos al máximo nivel tendrán lugar entre el 6 y el 27 de agosto, en el marco del LXI Festival Internacional de Música de Pollença, el único que mantiene intacto su marco original, el claustro de Sant Domingo, ahora que las otras citas grandes del estío mallorquín –Festival de Deià y Estius Simfònics, el pulso veraniego de la OSIB- han diversificado sus escenarios. Para quienes han eliminado los números romanos de la enseñanza básica, y por si acaso andan leyendo estas líneas, les diré que LXI significa 61.

He dejado escrito en alguna ocasión que la magnitud de una manifestación en el ámbito de las artes escénicas está directamente relacionada con ser el escenario de un estreno absoluto. Es lo que ocurrirá la noche de clausura, el 27 de agosto, que marcará el regreso de la Orquesta Nacional de España (ONE) a Sant Domingo 48 años después, que son en la práctica los mismos que lleva sin visitar un escenario mallorquín desde que en 1974 debutase en el buque insignia (Pollença) de los festivales veraniegos mallorquines.

La obra a estrenar es un encargo directo de la ONE y su autor el compositor mallorquín Antoni Parera Fons, uno de nuestros grandes contemporáneos. La obra en cuestión es Obertura Pollença, bajo la dirección del titular de la ONE, David Afkham. Pero hay más porque forma parte de la expedición el violinista alemán Christian Tetzlaff , que intervendrá como solista en el Concierto para violín y orquesta Op 69 de Felix Mendelssohn.

Un año más la Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) será un referente del Festival de Pollença jugando un papel similar al de orquesta residente, aunque en la práctica no lo sea. Sergio Alapont viejo conocido de la OSIB, será el director invitado en la jornada inaugural el 6 de agosto, en la que va a participar como solista invitado el sudafricano Kristian Bezuidenhout, a quien se encomendará desarrollar su magisterio en el Concierto para piano y orquesta Op 5 de Schumann. El reconocimiento internacional le llegó a Bezuidenhout al ganar a los 21 años el primer premio de Bruges Fortepiano Competition, además del premio del público. La OSIB, por su parte, tendrá su momento particular bajo la enérgica batuta de Alapont cuando ya en la segunda parte interprete la Sinfonía número 8 de Dvorak.

Una de las características del Festival de Pollença es dedicar una velada en cada edición al público familiar y en esta ocasión el encargo lo recibirá esa pequeña joya insular que es l’Orquestra de Cambra de Mallorca, que bajo la dirección de su titular y cofundador, Bernat Quetglas, ofrecerá un programa de bandas sonoras «para todas las generaciones» liderado por Stars Wars. La cita con este combinado de jóvenes promesas ocurrirá la tarde-noche del miércoles 17 de agosto a las 21.00 horas, mientras el resto se anuncia a las 22.00.

El recital de piano solo, una constante a lo largo de la historia del Festival de Pollença, se confía en esta ocasión al suizo Francesco Piemontesi, que el 13 de agosto nos ofrecerá un monográfico Schubert, destacando en especial su Sonata número 21. Como solista en conciertos sinfónicos se ha puesto a las órdenes de Zubin Mehta, Charles Dutoit, Wladimir Ashkenazy, Sakari Oramo, entre otros, e incluso bajo la batuta de David Afkham, de quien ya he apuntado que visitará el Festival de Pollença al frente de la ONE.

Me atrevo a decir que la parte más sentimental del cartel, reforzada por ser sus protagonistas grandes formaciones, es el capítulo por partida triple que se consagra a las orquestas de cámara. Siempre fue la gran apuesta de quien recibió el encargo de continuar el sueño de Philip Newman. Me refiero al violinista checo Eugen Prokop, quien no se cansaba de repetirme una y otra vez que «la poesía es a la literatura lo que la música de cámara a la música clásica». Fue su máxima, los más de 30 años al frente del Festival como su director artístico. Parece ser que Pere Bonet, actual director artístico desde 2019, ha decidido mantener vivo ese maravilloso legado.

Éstas son las propuestas para 2022. Les Arts Florissants (11 de agosto), Camerata Salzburg (19 de agosto) e Il Giardino Armonico (24 de agosto).

Destacaría en especial el regreso de los venecianos Il Giardino Armonico, después de su accidentada visita al claustro de Sant Domingo el sábado 29 de agosto de 2020, en una versión reducida debido a las restricciones por la pandemia, y por si no bastase, sorprendiéndonos una lluvia torrencial nada más comenzar el concierto, lo que obligó a suspenderlo minutos después.

La formación viaja este verano a Mallorca ampliada, con un programa cuyo titular lo dice todo: Vivaldi Furioso. Como ya ocurriera el 2020 viaja con esta formación su director y flauta solista, Giovanni Antonini, acompañado el grupo de cámara por la violinista moldava Patricia Kopatchinskaya. El repertorio –mayormente barroco- incluye no obstante una pieza, Incanto XXIII (o sea 23, ya saben), para violín y flauta dulce, de manera que esta pieza datada en 2020 del italiano Simone Movio servirá para asistir a los diálogos entre director y solista invitado. Lo dicho: el 24 de agosto.

En cuanto a Camerata Salzburg, que vendrá con su director Gregory Ahss y como solista invitada la neerlandesa Janine Jansen, deberemos estar atentos la noche del 19 de agosto al Concierto para violín número 4 de Mozart.

Finalmente, me gustaría llamar la atención sobre el programa que presentará Les Arts Florissants Les Recettes de l’Amour el 11 de agosto. En especial, ese recorrido por finales del XVII y comienzos del XVIII a través de piezas sobresalientes de Rameau, Lully, Charpentier y Couperin. Tratándose de un encuentro singular de arias barrocas y extractos de opereta, no podía faltar el refuerzo con solistas como la mezzo Lea Desandre y Thomas Dunford al laúd. Sin olvidarnos del director y clavecín, William Christie.

En resumidas cuentas, si exceptuamos el concierto familiar, en el resto del programa de este año no faltarán solistas invitados para inyectarle belleza adicional a las partituras que nos aguardan el próximo agosto.