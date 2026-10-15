El ‘falso’ técnico de Facebook: a juicio un estafador reincidente por engañar a una vecina de Mallorca con electrodomésticos fantasma

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este jueves a un supuesto técnico de electrodomésticos acusado de engañar a una vecina en Mallorca y sacarle más de 1.400 euros. El individuo ofertaba sus servicios a través de las redes sociales para atraer a clientes incautos, solicitarles pagos por adelantado y quedarse con el dinero sin entregar jamás ningún aparato ni prestar el servicio acordado.

Los hechos se desencadenaron a principios de julio de 2024 en la localidad mallorquina de Campos. La víctima contactó por primera vez con el acusado vía WhatsApp a raíz de un anuncio que este había publicado en la red social Facebook, donde se publicitaba engañosamente como profesional cualificado para la venta, reparación e instalación de electrodomésticos.

Con el único propósito de obtener un beneficio económico de manera ilícita, el procesado convenció a la mujer para que le realizara varios pagos por adelantado bajo el falso pretexto de adquirir una serie de aparatos que ella misma había seleccionado.

Entre el 6 de julio y el 25 de agosto de 2024, la perjudicada le hizo entrega de 778,63 euros en efectivo destinados supuestamente a la compra de una lavadora, una placa de inducción y tres piezas para reparar un horno. Poco después, el 10 de julio, la víctima le envió otros 480 euros mediante la aplicación Bizum para la adquisición de una segunda lavadora. Finalmente, el 21 de julio, le realizó un nuevo pago por Bizum de 149 euros para comprar un secador planchador.

En total, la mujer le abonó la suma de 1.407,63 euros. Lejos de cumplir con lo acordado, el acusado integró directamente todo el dinero en su patrimonio personal, no compró ningún electrodoméstico ni tuvo intención alguna de hacerlo, dejando a la víctima sin los aparatos y sin el dinero entregado.

El Ministerio Público califica estos hechos como un delito continuado de estafa e incluye la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado cuenta con tres condenas previas firmes por delitos de estafa dictadas por juzgados de Palma (de 20 años de prisión acumulados en distintas ejecutorias). Por todo ello, la Fiscalía solicita hasta seis años de prisión para el procesado.