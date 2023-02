Tanto la ex senadora y ex alcaldesa de Felanitx Cati Soler como la diputada parlamentaria Marga Durán han hecho piña con Marga Prohens y han respondido a las críticas de Jorge Campos con dos mensajes muy desafortunados, uno de ellos de carácter xenófobo, puesto que la propia Soler le ha acusado de «no conocer nuestra tierra». Esta acusación no ha encontrado respuesta en el portavoz de Vox, que de manera muy elegante ha guardado silencio.

La ex senadora y ex alcaldesa del municipio de Felanitx, Cati Soler, también se ha afanado en reaccionar para defender a la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, frente a las críticas de Vox debido a su asistencia al concierto de Antònia Font, vertiendo en este caso graves comentarios xenófobos contra el portavoz de Vox, Jorge Campos, que había mostrado su estupefacción por el hecho de que Prohens hubiera asistido al concierto de un grupo musical vinculado al independentismo.

Como ha venido contando OKDIARIO, la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, se jacta en las redes sociales de haber asistido el pasado 28 de enero al concierto de Antònia Font, un grupo musical vinculado al movimiento independentista, que defiende la imposición del catalán, canta sólo en catalán y participa en actos y conciertos a favor del rapero Valtònyc, condenado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey y amenazas. Es también un conjunto musical vinculado al golpista Carles Puigdemont. El líder independentista catalán colocó en su candidatura al Parlamento Europeo a la persona que da nombre al grupo musical, la filóloga Antònia Font.

El portavoz de Vox en Baleares, Jorge Campos, había criticado en la tarde de este lunes la «incoherencia» de Prohens por asistir al concierto de un grupo vinculado al independentismo y jactarse de ello en las redes sociales. En respuesta al mensaje de Campos, la ex alcaldesa de Felanitx escribió un mensaje muy desafortunado ante el que no encontró respuesta por parte de Jorge Campos, que optó por un elegante silencio. «Sé que está usted en las antípodas de conocer nuestra tierra», le ha espetado Soler a Campos.

Tampoco ha guardado silencio la diputada Marga Durán, que ha hecho piña con Catalina Soler y ha respondido al tuit de Jorge Campos con otro poco acertado: «En serio Jorge, más alegrías y menos mezclar «ous amb caragols». Y, por cierto, si ésta es tu gran crítica a Marga Prohens, es señal de que vamos bien». El portavoz de VOX tampoco le ha respondido.

