Una ex concejal de Vox en Mallorca ficha por el partido nacionalista que fundó la corrupta Maria Antònia Munar

La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Esporles, en plena Serra de Tramuntana mallorquina, Andrea Busquets, ha realizado un largo recorrido ideológico en tan sólo un año y medio. En septiembre de 2024 era la concejal de Vox en este municipio. Hoy airea su fichaje por el partido político que fundó la corrupta Maria Antònia Munar. Hoy utiliza sus redes sociales para atraer a nuevos afiliados a Unió Mallorquina.

Andrea Busquets era cabeza de cartel de Vox en las elecciones municipales de 2023 en Esporles y consiguió entrar en el consistorio como concejal. Desde la oposición, al menos el primer año, mantenía el discurso oficial del partido en todo momento.

En abril de 2024, sin embargo, empezó a mostrar discrepancias con la dirección del partido en Baleares, con Patricia de las Heras como presidenta, y se alineó rápidamente con los que entonces fueron considerados díscolos de Vox en el Parlament balear: Idoia Ribas, Manuela Cañadas, Sergio Rodríguez, Maria José Verdú y Agustín Buades.

Ese año, distintos movimientos de la dirección de la calle Bambú de Madrid descabezaron el grupo parlamentario y apartaron a Ribas, Buades y Rodríguez. Busquets seguía mostrando sus simpatías por ellos.

Hasta que en septiembre de 2024 anunció su baja del partido a causa de una polémica nota de Prensa de Vox que le atribuía unas declaraciones sobre el racismo que ella siempre ha negado haber realizado. Quedó como concejal no adscrita y empezó a promocionar los actos de ‘Avanza en Libertad’, la asociación que fundaron Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades. Rodríguez ya no está en ella.

La sorpresa se produce ahora cuando anuncia su fichaje por Unió Mallorquina, el partido que fundó la corrupta Maria Antònia Munar. Defiende su afiliación a esta formación hasta el extremo de que el logotipo de UM figura encabezando su perfil en redes sociales.

El último post de Busquets va más allá y pide a sus seguidores que se afilien a UM «por sólo 3 euros».