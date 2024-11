La Esquina de Oro, la administración balear de lotería que apadrina a una de Valencia arrasada por la DANA

Arantxa Bermejo sale por unos instantes de su ventanilla en la Administración número 6 de Palma para atender a OKDIARIO. Es empleada de La Esquina de Oro, local emblemático de la capital balear, donde cada día reparten suerte a los centenares de clientes que día tras día hasta allí se acercan en busca de un número premiado. Y más en fechas tan señaladas, a las puertas del Premio de la Lotería de Navidad. Ubicado en la Avenida Alexandre Rosselló, guarda las más curiosas y rocambolescas anécdotas con usuarios de todo tipo. Además, este año apadrina a otra administración de la Comunidad Valenciana, concretamente la número 2 de la localidad de Benetússer, que quedó destruida tras el paso de la DANA.

Arantxa relata así el gesto que ha tenido la administración palmesana con los más afectados: «Vamos a realizar una labor benéfica y apadrinamos un administración de Valencia. Es la número 2 de Benetússer. Esta gente por desgracia se ha quedado con la administración destrozada, juntamente con su casa y todos sus bienes. Hemos decidido comprarles lotería y solicitaremos voluntariamente a nuestros clientes un pequeño donativo. Además, tendremos el número 43.292 y 74.334. Por si la gente se quiere animar y ayudar un poquito, que estamos en fiestas».

Anécdotas de todo tipo

Arantxa se toma su tiempo para recordar anécdotas de todo tipo que ha vivido en primera persona, de un lado y del otro de la ventanilla: «Tenemos muchas anécdotas. Tenemos una clienta a quien no le gusta que le deseemos suerte. Ya la tenemos fichada. Cuando viene ya no le deseamos suerte porque no le va bien, no le gusta. Cree que le da mala suerte». Así relata Arantxa la curiosa forma que tiene en este caso esta clienta, a quien la palabra suerte impone cierto respeto nombrarla.

Hay otros muchos casos, como el de unas clientas llamadas «Rocío Jurado y Carmen Sevilla, que llamaron el mismo día pidiendo su número». Arantxa se tomó la situación con humor: «Acabamos con un poco de flamenco la lotería», bromea.

«También tenemos clientes que esperan en la cola para ser los últimos. Se pueden pegar una horita haciendo cola para ser los últimos del día antes del sorteo en comprar un número de Lotería».

«En todas las ventanillas tenemos amuletos. Hay mucha gente a quienes gusta que pasemos los décimos por los amuletos. Incluso nos regalan para que los colguemos en todas ventanillas. Todo lo que se pueda hacer para dar suerte, ahí está».

«Estos son los meses más intensos del año, no paramos», incide Arantxa, quien añade que «al mediodía nos dan algo de margen, pero luego tenemos colas continuas. A 24 horas y los siete días de la semana prácticamente».

Respecto a la edad de clientes que se acerca con regularidad a la administración, Arantxa destaca que el perfil de gente es de una edad avanzada pero avisa que: «los jóvenes se están animando bastante a comprar, se está notando en la compra».