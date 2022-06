La espectacular cala en Mallorca para desconectar y disfrutar del paraíso

Mallorca es un lugar con mucho encanto en el que desconectar y disfrutar de un paraíso natural sin precedentes. Un rincón en el que descubrir en primera persona la naturaleza, sin masificaciones, en calas tan especiales como Falcó. Como si fuera el escenario de una película, serie o anuncio, te costará creer que haya un sitio tan perfecto, sin que haya una cámara cerca que te diga que es un decorado. Siente la perfección de esta naturaleza que vibra a sus pies, báñate en un mar que te está esperando más cerca de lo que parece.

Desconecta y disfruta del paraíso en esta espectacular cala

View this post on Instagram A post shared by Roberto Alejandro Santaella (@robertosantaella)

Una cala de lo más espectacular nos está esperando en Mallorca. Un rincón con mucha magia que parece sacado de un cuento de hadas costará creer que es real. La cala Falcó es una de las más representativas de Mallorca. Un lugar que recibe visitantes en busca de poder perderse en un paraíso natural sin precedentes.

Todo amante del mar, la playa, la arena y la naturaleza más auténtica disfrutará bañándose y caminando por este enclave. No es necesario viajar a miles de kilómetros para descubrir el auténtico paraíso. Más cerca de lo que parece, incluso permite llevar nuestro propio coche si viajamos en el Ferry que conecta las Islas Baleares con la península.

A pocos kilómetros de uno de los enclaves más turísticos de esta isla Magaluf, está Cala Falcó. Con una extensión de 60 metros de ancho y 15 de largo aparece después de atravesar un pinar propio de la vegetación mediterránea esta cala. Unas aguas cristalinas permiten ver una vida submarina cargada de acción y de belleza, cualquier amante de los deportes marítimos disfrutará al máximo de esta cala.

Unas largas escaleras nos conducirán hasta Cala Falcó, un lugar no apto para personas de movilidad reducida, mayores o niños que no puedan hacer frente a este paseo en un descenso que lleva directamente a la arena blanca. A unos 20 minutos en coche de Palma y contando con un chiringuito propio no nos faltará de nada si elegimos esta cala como nuestra favorita en vacaciones.

Bien equipada con servicios de hamacas y con la intimidad y privacidad suficiente para disfrutar del sol sin que nadie nos moleste, Cala Falcó es el lugar que estamos buscando para vivir unas vacaciones de ensueño. Pon rumbo a Mallorca en estos días festivos en los que descubrir de nuevo unas islas con mucho encanto y en total libertad.