«Estamos cometiendo muchos errores que nos cuestan goles», dijo ayer desesperado Luis García Plaza en la sala de prensa de Son Moix. Llueve sobre mojado. Ante el Real Madrid fue Baba, pero en la anterior jornada había sido Valjent en Balaídos y hace tres Battaglia en el Benito Villamarín. Los errores individuales han costado un mínimo de tres puntos en las últimas semanas.

No se sabe qué hubiera podido suceder en el resto del partido, pero cuando llegó el fallo de Baba en el minuto 55 el Real Madrid apenas se había acercado a la portería de Sergio Rico mientras que el Mallorca sí había disfrutado de ocasiones claras ante Courtois. La pérdida de balón del ghanés en una acción en la que está prohibido jugársela de ese modo tuvo efectos devastadores no sólo porque supuso el 0-1, sino también porque hundió al equipo, que ya no pudo levantar cabeza.

«El fútbol es un estado de ánimo. A los jugadores hay que darles ahora más que nunca apoyo y cariño», apuntó resignado LGP, que sabe que malas decisiones individuales han costado derrotas dolorosas. Un penalty evitable de Valjent en Vigo en el minuto 94 y otro de Battaglia en idénticas condiciones en el campo del Betis tiraron por la borda dos empates que se tenían ya en el bolsillo. Lo mismo sucedió ayer ante el Real Madrid.

El Mallorca afronta las diez últimas jornadas del Campeonato con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso. El corte lo marca el Cádiz, y entre ambos equipos se sitúa el Granada, con un punto menos que los mallorquines. Este fin de semana el equipo visita al Espanyol de Vicente Moreno en Cornellà Prat, mientras que en Mendizorroza se disputa un importantísimo Alavés-Granada en el que por supuesto lo más interesante sería un empate. El lateral Pablo Maffeo, por sanción, no podrá jugar ante los espanyolistas.

Por otro lado preocupan en el club las declaraciones que efectuó ayer Raíllo a Movistar Plus tras el partido: «Da la casualidad de que si viste de blanco el criterio es diferente». El Comité podría entrar de oficio, aunque por fortuna existe el precedente de unas manifestaciones similares de Dani Rodríguez que finalmente no tuvieron consecuencias.