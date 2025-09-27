Detenidos dos marroquíes por dar una brutal paliza a un compatriota con cadenas y palos en Mallorca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manacor a tres hombres de origen marroquí como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, lesiones y amenazas. La detención se produjo tras una violenta pelea en la vía pública en la que los implicados utilizaron cadenas, varas de madera y un cuchillo. Dos de ellos, dieron una paliza a un compatriota al que días antes habían robado.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando los servicios de emergencias recibieron una llamada alertando de una pelea entre varios hombres, en la que podría haber implicados objetos peligrosos.

Al no localizar inicialmente a los implicados en la zona, los agentes realizaron una búsqueda por los alrededores y fueron requeridos por uno de los participantes, que manifestó ser la víctima. El hombre, residente en un albergue de la localidad, aseguró que unos días antes había sido robado por dos individuos que también vivían en el centro. Según su relato, al encontrarse con ellos en la calle, les recriminó el supuesto robo, desencadenando una pelea en la que recibió puñetazos y patadas.

En un intento de defenderse, el hombre cogió un palo, mientras que los otros dos presuntamente se armaron con una cadena y un cuchillo, iniciando así una agresiva riña en plena calle. Ya en el parque donde ocurrieron los hechos, los agentes fueron abordados por varios vecinos que mostraron vídeos grabados durante la pelea. Las imágenes revelaban que el hombre que denunció el robo también había participado activamente en la agresión, acercándose a los otros dos con una cadena en actitud amenazante, y que los tres intercambiaron golpes.

Testigos del albergue confirmaron que fue este primer individuo quien habría iniciado el conflicto. En consecuencia, fue detenido por su implicación en los delitos mencionados. Los otros dos hombres no se encontraban en el albergue, ya que, según informaron las trabajadoras del centro, ellos mismos habían comunicado que no regresarían esa noche tras haber tenido problemas en la calle.

Finalmente, horas más tarde, los agentes localizaron a los dos varones restantes, quienes también fueron detenidos por los mismos delitos. Además, ambos tenían reclamaciones judiciales pendientes emitidas por un juzgado de la Península.