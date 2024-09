Detenidos dos hombres en Palma por pinchar las ruedas de los coches de sus ex parejas

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de origen español y 42 años y otro de origen boliviano y 55 años, por pinchar las ruedas de los vehículos de sus ex parejas. Están acusados de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y daños hacia el coche de sus ex parejas, en dos intervenciones diferentes y que no guardan relación.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, el pasado viernes, sobre la una de la madrugada, un hombre tocó el portero automático de la casa de su ex pareja en Palma, de la que tiene una orden de alejamiento y otra de no poder comunicarse con ella, y luego se marchó.

Una patrulla de la unidad de Motos de la Policía Nacional acudió al lugar para localizar al presunto autor pero no dieron con él tras dar varias batidas por la zona. Un testigo presenció cómo este sujeto había pinchado las cuatro ruedas de su coche.

Poco después otra llamada al 091 alertó de que el presunto autor volvía a estar por la zona y fue en ese momento cuando una patrulla acudió al lugar y consiguió localizarlo. Tras un registro en el coche y en sus ropas hallaron una navaja de tipo militar, que le fue incautada, además de varias maletas.

Según ha explicado la Policía Nacional, iba a abandonar la ciudad. Los funcionarios policiales comprobaron que tenía varias órdenes de alejamiento y de no comunicarse con su ex pareja.

El otro caso tiene que ver con una investigación de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) en en Palma. Una mujer denunció que llevaba meses recibiendo llamadas a horas intempestivas, de madrugada, y cuando contestaba no recibía respuesta del interlocutor. Además, la mujer también recibió un mensaje de una red social con mensajes de amor.

Ella sospechaba que la persona que llamaba podía ser su ex pareja al que denunció por violencia de género el año pasado y que tiene una orden de alejamiento que no le permite comunicarse ni aproximarse a ella.

Asimismo, la mujer denunció que en varios días y en diferentes calles le habían rajado las ruedas de su coche, concretamente seis neumáticos en tres ocasiones.

Los agentes llevaron a cabo una investigación donde pudieron acreditar los hechos, realizando gestiones para la localización y detención del hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y daños.