Detenido un italiano en Mallorca integrante de un grupo criminal por varios robos de más de 160.000 euros

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido un hombre, de origen italiano, como presunto autor de un delito de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, hurto y robo con fuerza. La detención se produjo en el puerto de Alcudia cuando el hombre llegaba en ferry a Mallorca desde Ciutadella (Menorca).

Los hechos que afectan a Ciutadella, se remontan al pasado mes de julio, cuando un hombre denunció que le habían roto la ventanilla trasera de su coche y le habían sustraído más de 10.000 euros en objetos. Entre estos, se encontraban cámaras de vídeo, ordenadores portátiles, drones y otros dispositivos.

Asimismo, días más tarde, en agosto, un trabajador de una empresa de seguridad denunció que le habían sustraído al descuido una bolsa, conteniendo en su interior cincuenta mil euros. Este efectivo provenía de la caja fuerte de un supermercado de la ciudad.

Tras las investigaciones del Grupo de Policía Judicial de Ciutadella, pudieron identificar a un grupo criminal itinerante que estaban relacionados con los robos. Además, también descubrió la Policía Nacional que el varón utilizaba otras identidades. Algunas de estas identidades tenían reclamaciones policiales por un hurto de 60.000 euros en Gandía en el año 2022 y por sustraer más de 40.000 en una tienda de Alcobendas este mismo año.

La sustracción de 2022 fue realizada por dos personas que sustrajeron de la caja fuerte de un establecimiento, que se encontraba abierta, joyas por un valor aproximado de sesenta mil euros. La Policía Nacional de Gandía pudo identificar a los presuntos autores, que usaban identidades falsas.

Por otra parte, en los hechos cometidos en la Comunidad de Madrid, el varón también sustrajo presuntamente de la caja fuerte dinero (más de 5.000 euros) y joyas por un valor de más de 38.000 euros. Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en Alcobendas pudieron identificar a los presuntos autores.

Al detenerlo en el puerto, el hombre exhibió a los agentes documentación de una de las identidades que utilizaba de manera fraudulenta. No obstante, los policías nacionales pudieron advertirse de que los documentos eran falsos. Ante todo ello, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, hurto y robo con fuerza.