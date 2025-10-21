Detenido un hombre por masturbarse en la puerta de un colegio de Palma y perseguir a una niña

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un español, de 58 años y sin antecedentes hasta la fecha, como presunto autor de un delito de exhibicionismo, tras ser sorprendido tocándose los genitales y masturbarse en el interior de su vehículo en las inmediaciones de un centro escolar y en presencia de menores.

Los hechos se produjeron el pasado jueves por la tarde, cuando la sala del 091 recibió una llamada alertando de la presencia de un varón, vestido con camiseta roja, en el interior de un coche estacionado en la barriada de Son Forteza, en la capital balear. Según la denuncia, el hombre se estaba masturbando mientras permanecía dentro del vehículo.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar y corroboró la información. Los agentes localizaron al individuo dentro del vehículo, cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción aportada por los vecinos.

Durante la intervención, uno de los agentes procedió a la identificación del sospechoso, mientras el otro recabó información de los residentes de la zona. Un vecino relató que días antes, a través de un conocido chat comunitario, se había alertado sobre la presencia de un hombre que estacionaba su vehículo en la zona y realizaba conductas similares. De hecho, también se apunta que había perseguido a una niña hasta su casa.

Asimismo, el vecino explicó que su hijo menor de edad había observado al presunto autor, y que otra menor declaró haberlo visto al salir del colegio con los pantalones bajados y tocándose los genitales. Según estas mismas declaraciones, el sospechoso habría vuelto a merodear por las inmediaciones del domicilio de la menor.

Otros vecinos indicaron que no se trataba de la primera vez que el hombre realizaba este tipo de actos en la zona, y que situaciones similares habían sido observadas previamente por distintas familias. Tras recabar todas las declaraciones y realizar las gestiones pertinentes, la Policía Nacional procedió a la detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales.

Actualmente, el hombre permanece a disposición judicial mientras se instruye el correspondiente expediente por un presunto delito de exhibicionismo. El suceso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, especialmente por la proximidad a un centro educativo, y pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de este tipo de conductas.