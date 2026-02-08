Detenido un cubano por robar gasolina de un camión y amenazar al propietario: «Te voy a cortar el cuello»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen cubano por robar gasolina de un tráiler con una manguera y amenazar al propietario del vehículo. «Te voy a cortar el cuello», le espetó antes de ser arrestado por los agentes.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves, cuando un hombre se dirigió a su camión, estacionado en un polígono industrial de Palma, para hacerle una reparaciones. Sin embargo, al llegar a su vehículo, se encontró con un varón que estaba sustrayendo gasoil del tráiler. Al ver al propietario, el ladrón trató de huir con su coche llevándose una garrafa del carburante.

El afectado no se quedó de brazos, le recriminó su acción y le dijo que iba a llamar a la Policía Nacional. Justo en ese momento, el ahora detenido trató de montarse en su coche y marcharse, pero para que no escapara, la víctima del robo empezó a forcejear con él, aunque finalmente no puedo evitar que el varón se marchara.

Posteriormente, el afectado cogió el tráiler, alertó al 091 y empezó una persecución a toda velocidad. Poco después de iniciar la misma, el presunto autor lanzó una garrafa roja con gasolina.

Con todo, kilómetros más tarde, el agresor paró su coche y se dirigió hacia el dueño del tráiler, que seguía tras él. Entonces, el primero le dijo al segundo que le iba “a cortar el cuello”.

Fue en ese instante, cuando emprendió la marcha de nuevo el presunto autor, que le interceptó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. Ante esto, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza.