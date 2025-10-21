Detenido un argelino por violar a un hombre en Palma y horas más tarde hacerle una felación a otro

Agitado fin de semana en Palma. La Policía Nacional ha detenido a un joven de nacionalidad argelina por violar a un hombre y horas más tarde hacerle una felación a otro. Todo ello en la zona de Sa Placeta, en el casco antiguo. La capital balear no gana para sobresaltos y esta tranquila zona fue escenario de un suceso que ni el mejor guionista de Cuéntame podría haber imaginado.

Según han confirmado fuentes próximas al caso a OKBALEARES, un joven argelino fue detenido por agentes de la Policía Nacional después de protagonizar un episodio tan confuso como inesperado con otro hombre que se encontraba en la zona. Todo comenzó cuando la víctima, visiblemente alterada, alertó a la central de emergencias del 112 de que un individuo se le había acercado sin previo aviso y con un comportamiento fuera de lugar, se abalanzó sobre el mismo sin su consentimiento y utilizando gran violencia, le comenzó a tocar genitales y realizar prácticas de alto contenido de índole sexual.

La patrulla acudió al instante, tomó declaración a los implicados y procedió a la detención del presunto autor mientras trataban de aclarar qué había ocurrido realmente. Pero la historia no terminó ahí. Horas más tarde, el mismo joven habría protagonizado otro episodio peculiar con un segundo hombre en circunstancias todavía más extrañas.

En esta ocasión, la situación se resolvió de manera diferente. Este sujeto se abalanzó de nuevo a por otro joven al que le bajó el pantalón y le hizo un mamading (felación). En esta ocasión, la supuesta víctima, a pesar de no conocer de nada al sospechoso y que los actos sexuales se realizaron sin su consentimiento, de momento no ha presentado denuncia alguna.

Los agentes continúan investigando los hechos para determinar si se trata de un caso aislado o de un malentendido monumental. Mientras tanto, los vecinos de Sa Placeta comentan el suceso entre cafés y titulares de WhatsApp. «Aquí nunca pasa nada… hasta que pasa», resume una residente que prefiere mantener el anonimato, aunque admite que desde entonces «nadie se fía ni del saludo».