Un desnortado Negueruela reclama más policía y limpieza para el barrio de Palma que el PSOE abandonó a su suerte durante los ocho años que gobernó Palma entre 2015 y 2023 con el hoy senador autonómico y ex alcalde socialista José Hila.

Así quedó patente en las múltiples manifestaciones que protagonizaron los vecinos de Pere Garau, en especial, la pasada legislatura contra la inseguridad desatada, las múltiples carencias en infraestructuras públicas y la más que deficiente salubridad de sus calles.

Llama la atención que esta realidad haya pasado desapercibida para el ahora secretario general del PSOE de Palma, cuya candidatura para 2027 continúa en el aire. El también portavoz socialista en el Parlament, ha exigido mayor presencia de la Policía Local y aumentar los servicios de limpieza en Pere Garau ante «la situación de deterioro, carencia de limpieza, incivismo, inseguridad y déficit en los servicios» del barrio más poblado de la capital con 30.000 vecinos.

📍 Hoy hemos estado en Pere Garau. Xisca, la presidenta de la asociación de vecinos nos explica los problemas del barrio. Pere Garau no pide privilegios. Pide respeto. Seguiremos escuchando a los vecinos y exigiendo soluciones. 💪🏻❤️@Iagonegue @aspllevant pic.twitter.com/7OWSyBURyv — PSOE Palma /❤️ (@PSOEPalma) April 24, 2026

En abril de 2022, gobernando el PSOE Palma, en la segunda manifestación que protagonizaron los allí residentes, Raquel, que llevaba más de una veintena de años viviendo en este populoso barrio, denunciaba que «los vecinos están atemorizados».

«Hay muchas denuncias y estamos abandonados por parte de las instituciones», abundaba la portavoz vecinal, quien lamenta los problemas que padece la zona en cuestiones como falta de «limpieza, seguridad e infraestructuras».

Las denuncias a la Policía Local y Nacional eran una constante la pasada legislatura en el entorno de la popular Plaza de las Columnas y en calles como la de Joan Bauzá por los altercados con menores dedicados a la prostitución y venta de drogas, que vivían en pisos okupas y arrojaban la basura directamente desde los balcones a la vía pública o mantenían peleas a voz en grito cada noche o la música a todo volumen.

Otro de los puntos siempre calientes de la zona era la mencionada Plaza de las Columnas, zona de botellón por excelencia para decenas de jóvenes y vagabundos del barrio, y donde ahora, hay presencia policial permanente para atajar esta realidad.

Ahora en la oposición, el PSOE quiere olvidar que de aquellos polvos de las pasadas legislaturas vienen estos lodos y el concejal socialista Daniel Oliveira, asegura que el principal problema del barrio es la seguridad, y además exige reforzar la limpieza y el mantenimiento para Pere Garau y hasta revisar «de manera inmediata» la situación de los contenedores, ya que, según los socialistas, se encuentran llenos constantemente.

También propone acotaciones prioritarias sobre edificios abandonados y solares del barrio, así como un plan específico de vivienda para combatir el deterioro residencial y ampliar la vivienda asequible y más servicios y equipaciones básicas.

Oliveira que fue concejal de distrito la pasada legislatura, hizo oídos sordos a todas las reclamaciones y reivindicaciones vecinales que guardó en un cajón. Ahora, en la oposición asegura que «los vecinos empiezan a desesperarse y exigen soluciones reales y la llegada de los servicios y equipaciones básicas prometidos».