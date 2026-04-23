Otro disparate de Negueruela: exige que el Parlament apruebe una ley que el PSOE de Palma rechazó

Otro disparate del diputado y portavoz socialista en la Cámara balear, Iago Negueruela: exige que el Parlament apruebe una modificación de la Ley de Capitalidad que el PSOE de Palma rechazó en el pleno municipal.

El también secretario general de los socialistas de la capital balear, cuya sintonía y comunicación con el grueso de ocho concejales socialistas en el Consistorio es más que mejorable, ha instado al Parlament balear a comenzar la tramitación de la modificación de la Ley de Capitalidad, ya que, según han defendido, esto permitiría aumentar la financiación que recibe la ciudad.

Llama la atención que el grupo municipal socialista, pese a ello, votara en contra de esta iniciativa que supondrá una aportación desde las arcas públicas del Govern a Palma de 60 millones de euros adicionales, el doble que hasta ahora.

Una financiación que lleva veinte años sin revisarse pese al crecimiento demográfico, la presión turística y el incremento constante en el coste de los servicios públicos.

Negueruela ha considerado que esos 60 millones de euros que supondría esta modificación de la normativa serían «insuficientes» para cubrir los servicios que necesita la ciudad, aunque los ha considerado un «primer paso» para mejorar los mecanismos de financiación.

Baste indicar que en el pleno de noviembre del año pasado, en que fue aprobada esta modificación que ahora deberá refrendar el Parlament, los socialistas se opusieron visceralmente a esta iniciativa, y la calificaron de nada menos que un «fraude» y «un error gravísimo».

Negueruela parece que no es de la misma opinión porque ha lamentado que la tramitación de la ley lleve más de un mes «parada» y «sin ninguna excusa» por parte de los populares después de que el Ayuntamiento de Palma aportase la documentación necesaria para su impulso.

Por ello ha indicado que su formación espera a conocer si el PP va a anunciar avances en el proceso para su tramitación en el pleno del Parlament.

En este sentido, ha afirmado que no entiende por qué una medida que ha aprobado un alcalde del PP es luego bloqueada en el Parlament por el mismo partido. «Parece que prefieren tenerla en un cajón y que no dé tiempo a aprobarla en esta legislatura», ha añadido.

El socialista ha defendido que el objetivo es que el Ayuntamiento cuente con una financiación suficiente de cara a 2027, año en el que ha asegurado que el PSIB entrará en el Govern. «Cuando entremos el año que viene a gobernar queremos hacerlo con una financiación adecuada, no con la que tiene ahora, por lo que necesitamos que se apruebe lo antes posible», ha insistido.