Baleares adelantará 50.000 euros a los dueños que reformen su piso para incorporarlo al ‘Alquiler Seguro’

El Consell de Govern ha aprobado la modificación del programa Alquiler Seguro para permitir que los dueños de múltiples inmuebles o de viviendas de alquiler turístico también puedan sacar al mercado residencial propiedades que en la actualidad están vacías.

Lo ha explicado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

La reforma del que estaba llamado a ser uno de los programas estrella del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda, pero que por el momento no ha conseguido poner en alquiler más que 82 inmuebles de los miles que se preveían en un primer momento, ya fue anunciada la semana pasada por la presidenta autonómica, Marga Prohens.

Mateo ha ofrecido más detalles acerca de esta modificación, que entre sus principales novedades contempla la posibilidad de que aquellas viviendas que necesitan una reforma —hasta ahora tenían que estar en buen estado para su entrega inmediata— puedan sumarse al programa.

Las obras podrán financiarse con el pago por adelantado, del Govern al propietario, de hasta 50.000 euros, de las rentas futuras indicadas en el contrato de alquiler. El importe de las obras adelantadas se restará del pago de la renta al propietario, y no podrá superar la suma de las rentas totales que obtendrá el propietario.

En el contrato se tendrá que especificar el tipo de obra a realizar, el coste y el plazo de ejecución. La duración del contrato podrá ampliarse para ajustarlo a las características y plazo de las obras.

También se introduce otra opción para incorporar viviendas vacías provenientes de actuaciones de reforma, en este caso mediante líneas de ayudas específicas para financiar obras de reforma de las viviendas. En este caso, la concesión de la ayuda estará condicionada a la vinculación de la vivienda al programa.

Otras que se podrán adherir al Alquiler Seguro son las viviendas con licencia vigente de estancia turística en vivienda (ETV) y aquellas en las que se puede acreditar que han sido okupadas ilegalmente o escenario de un desahucio motivado por el impago del alquiler.

En estos tres supuestos se exime del requisito general de que las viviendas hayan estado vacías durante al menos seis meses con el objetivo, ha dicho el conseller, de que salgan al mercado residencial del alquiler a precios asequibles para los residentes.

La modificación también abre la puerta a los propietarios de múltiples inmuebles, adaptándose de este modo al criterio aplicado en programas similares de otras comunidades autónomas y a una de las líneas del nuevo Plan Estatal de Viviendas.

Así, ha detallado Mateo, se prevé que las futuras líneas de ayudas del plan estatal que fomentan la salida al mercado de viviendas vacías se integren en el programa Alquiler Seguro.

El conseller, a preguntas de los periodistas, ha dicho desconocer cuántas viviendas vacías hay actualmente en Baleares y ha rechazado hacer una estimación de cuántas podrán salir al mercado tras la modificación del programa. «Somos prudentes y lo que tenemos claro es que ha sido este Govern el que ha puesto en marcha el Observatorio de la Vivienda», ha respondido.

Funcionamiento del ‘Alquiler Seguro’

El conseller ha recordado que en el programa autonómico, con carácter general, el Govern abona un precio de alquiler al propietario por la adhesión de su vivienda, según el valor de la tasación y dentro de los precios máximos fijados en este programa, y ofrece alquileres a un precio reducido en un 30% inferior al precio de la tasación.

Una de las ventajas, ha destacado, es la garantía total de cobro del alquiler y la devolución en buen estado del inmueble. Entre los requisitos generales, se mantiene que solo podrán acogerse viviendas que estén vacías desde hace seis meses o más -con las citadas excepciones- o que no figure ninguna persona empadronada en la vivienda desde hace un año. También que tengan una antigüedad de construcción de tres años o más, entre otros.

Hasta ahora se han conseguido 82 viviendas, con contratos ya firmados con un precio medio de 965 euros al mes por inmuebles de una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados, la gran mayoría cuentan con dos o tres habitaciones.

Los ingresos que obtienen los propietarios se sitúan en una renta mensual de 1.378 euros, sobre la que se aplica la reducción del 30% financiada por el Govern.

Principalmente, se han captado viviendas en Mallorca (74) y se han conseguido cuatro en Menorca y Eivissa, respectivamente. Se han cerrado operaciones en 22 municipios, más de la mitad en Palma (47).

Teniendo en cuenta la realidad del mercado en cada isla, los precios máximos fijados del alquiler que percibirán los propietarios son de 1.500 euros en Mallorca y Menorca y de 2.100 en las Pitiusas.