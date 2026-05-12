El Govern de Prohens recibe dos demandas por 52 millones por una expropiación de la época de Armengol

El Govern ha recibido dos demandas que suman 52 millones de euros por la «expropiación» de plazas de albergues juveniles durante la pasada legislatura. Así lo ha subrayado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en el pleno de este martes, en el que ha criticado que el anterior Ejecutivo «expropió plazas legales» y que el resultado son estas dos demandas.

«No sé cómo tienen la cara de venir aquí a sacar pecho de este tema», ha reprochado Bauzá ante críticas del diputado del PSIB Llorenç Pou por un incremento de las plazas de los albergues juveniles.

Fuentes de la Conselleria que dirige Bauzá han explicado que las demandas, una de 38 millones de euros y otra de 14 millones, responden a una «gestión ineficaz» en el trasvase de plazas de albergues juveniles a la comercialización turística.

El conseller ha expuesto en el pleno que en la anterior legislatura se decidió que plazas que operaban como juveniles pasaran a ser consideradas turísticas «sin un marco normativo sólido».

Según el Govern, este proceso provocó que algunos albergues perdieran capacidad operativa, al asignárseles un número de plazas turísticas inferior al número de plazas juveniles de las que disponían originalmente.

«Esta merma injustificada de plazas llevó a los propietarios a reclamar una indemnización millonaria por daños y perjuicios ante la Administración. Se trata de una factura envenenada de más de 50 millones de euros», ha apuntado.

Así, desde la Conselleria han indicado que la enmienda registrada por el PP a la ley de proyectos estratégicos sobre las plazas en los albergues busca «poner orden a este caos heredado».