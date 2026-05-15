Nueve de cada diez alumnos de ADEMA valoran positivamente el funcionamiento del centro y el profesorado

La Escuela Universitaria ADEMA ha consolidado altos niveles de satisfacción entre el alumnado de sus grados universitarios de Odontología, Nutrición Humana y Dietética y Bellas Artes, según los resultados de las encuestas de calidad correspondientes al curso 2024/2025 y al primer semestre del curso 2025/2026.

Según ha informado la institución en un comunicado, los datos se integran en el sistema interno de garantía de calidad del centro, auditado anualmente por AENOR conforme a la norma ISO 9001, y forman parte de los informes de seguimiento que ADEMA remite a la UIB y a la Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears (AQUIB).

Los resultados reflejan una valoración mayoritariamente positiva del funcionamiento general del centro, la metodología docente innovadora basada en el aprendizaje por proyectos y por servicios, las prácticas en espacios reales y el profesorado. Los porcentajes se sitúan por encima del 90% en varios de los principales indicadores analizados, especialmente en el funcionamiento del centro y en la valoración del equipo docente.

Las encuestas, realizadas de forma periódica dentro de los procesos internos de seguimiento y mejora de la calidad académica, cuentan con una participación especialmente elevada del alumnado, situada en más de un 75% de los estudiantes matriculados en cada titulación. Según ha explicado la secretaria académica, la doctora Pilar Tomás, «esta participación otorga una elevada representatividad a los resultados y permite obtener una radiografía amplia y rigurosa de la percepción de la comunidad universitaria».

Más allá de la percepción del alumnado y del profesorado, el Grado en Odontología superó el pasado curso académico su proceso oficial de acreditación con una valoración muy favorable por parte de la Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears (AQUIB). Este procedimiento externo analiza aspectos como la calidad docente, la organización académica, los resultados de aprendizaje, las instalaciones y los sistemas internos de mejora continua, lo que refuerza la valoración positiva del modelo académico y organizativo del centro.

Por su parte, el Grado en Nutrición Humana y Dietética ha completado este mismo curso su proceso de acreditación. Aunque el informe definitivo aún no ha sido emitido, la valoración provisional realizada por el panel de expertos externos ha sido muy positiva, destacando diferentes fortalezas académicas y organizativas del título. Estos procesos de acreditación constituyen uno de los principales mecanismos de evaluación independiente del sistema universitario y representan una garantía objetiva de calidad para la comunidad educativa.

Odontología: el 94% del alumnado valora positivamente el funcionamiento del centro

En el Grado en Odontología, dirigido por el doctor Pere Riutord, los resultados muestran una notable estabilidad en la valoración del funcionamiento general del centro. Tanto en el curso 2024/2025 como en el primer semestre de 2025/2026, el 94% del alumnado realizó una valoración positiva, mientras que el 84% se declaró satisfecho o muy satisfecho con su experiencia universitaria.

La metodología docente también presenta una evolución favorable en esta titulación. En el curso 2024/2025, el 84% del alumnado situó su valoración en niveles positivos y el 59% manifestó estar satisfecho o muy satisfecho. En el primer semestre del curso 2025/2026, las valoraciones positivas alcanzaron el 86% y el alumnado satisfecho o muy satisfecho subió hasta el 62%.

La valoración del profesorado en Odontología se mantiene asimismo en niveles elevados. En 2024/2025, el 92% del alumnado otorgó puntuaciones favorables al equipo docente y el 82% afirmó sentirse satisfecho o muy satisfecho con la docencia recibida.

En el primer semestre de 2025/2026, las valoraciones positivas aumentaron hasta el 93% y la satisfacción alta o muy alta alcanzó el 85%.

Nutrición Humana y Dietética: la valoración positiva asciende al 97%

El Grado en Nutrición Humana y Dietética, cuyo equipo dirige la doctora Alicia Julibert, registra también una evolución positiva en los principales indicadores. En relación con el funcionamiento general del centro, el 93% del alumnado realizó una valoración positiva en el curso 2024/2025 y el 85% se declaró satisfecho o muy satisfecho. En el primer semestre de 2025/2026, estos porcentajes ascendieron al 97% y al 87%, respectivamente.

En metodología docente, Nutrición pasó del 85% de valoraciones positivas en 2024/2025 al 89% en el primer semestre de 2025/2026. El porcentaje de estudiantes satisfechos o muy satisfechos con el modelo de enseñanza también aumentó, al pasar del 54% al 61%.

La valoración del profesorado en esta titulación alcanza algunos de los resultados más destacados. En el curso 2024/2025, el 93% del alumnado valoró positivamente al equipo docente y el 82% se declaró satisfecho o muy satisfecho. En el primer semestre de 2025/2026, las valoraciones positivas subieron al 96 % y la satisfacción alta o muy alta alcanzó el 90%.

Bellas Artes: el 96% del alumnado valoró positivamente el funcionamiento general del centro

En el Grado en Bellas Artes, dirigido por la artista internacional de prestigio, la doctora Amparo Sard, los datos reflejan igualmente una percepción mayoritariamente favorable. Durante el curso 2024/2025, el 96% del alumnado realizó una valoración positiva del funcionamiento general del centro y el 85% manifestó estar satisfecho o muy satisfecho. En el primer semestre de 2025/2026, el 91% mantuvo una valoración positiva y el 77% expresó un nivel alto o muy alto de satisfacción.

La metodología docente en Bellas Artes muestra una evolución positiva. En el curso 2024/2025, el 86% del alumnado valoró favorablemente el enfoque formativo y el 59% se declaró satisfecho o muy satisfecho. En el primer semestre de 2025/2026, estos indicadores aumentaron hasta el 88% de valoraciones positivas y el 64% de satisfacción alta o muy alta.

El profesorado de Bellas Artes mantiene una valoración especialmente sólida. En 2024/2025, el 94% del alumnado otorgó puntuaciones positivas al equipo docente y el 84% afirmó estar satisfecho o muy satisfecho con la docencia recibida. En el primer semestre de 2025/2026, las valoraciones positivas se mantuvieron en el 94% y el 83% del alumnado continuó manifestando un elevado grado de satisfacción.

Estos resultados ponen de manifiesto la consolidación de una tendencia positiva en los principales indicadores de satisfacción de los tres grados universitarios y evidencian el impacto de las medidas de seguimiento, revisión y mejora continua impulsadas desde la dirección de la titulación. La evolución favorable de las valoraciones refuerza así el compromiso permanente del grado con la calidad académica, la innovación docente y la mejora constante de la experiencia universitaria del alumnado.