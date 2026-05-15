El paseo del Borne de Palma acogerá este sábado la Feria de la Almendra

La cuarta edición de la Feria de la Almendra se celebrará este sábado en el paseo del Borne de Palma, entre las 11.00 y las 19.00 horas, y contará con la participación de más de una decena de empresas que trabajan la almendra mallorquina.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma a través de un comunicado, la feria reunirá a productores y empresas especializadas en este producto de Indicación Geográfica Protegida (IGP) y los visitantes podrán degustar y adquirir almendras y productos derivados como gató -bizcocho tradicional mallorquín-, helados, chocolates, quesos, tapas dulces y saladas, así como productos cosméticos.

Entre los participantes, además del Consell Regulador IGP Almendra de Mallorca, se encuentran la Cooperativa Camp Mallorquí, Bessó de Mallorca, Almendras Capó, Ametllamés, Bon Bessó, Forn i Pastisseria Trias, Tot Herba Cosmética Natural, Galletes Rossellons, Maüa Chocolates y la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares, que contará con la participación de la chef Gabriela Oliver y de la panadera de Dulceliaco, Rosa María Pons.

El objetivo de esta iniciativa es promocionar y dar a conocer la almendra de Mallorca y los productos vinculados a este alimento tan preciado, al tiempo que se contribuye a la dinamización comercial de la capital balear.

El Ayuntamiento de Palma ha destacado que las ediciones anteriores del encuentro registraron una elevada afluencia y buenos resultados en las ventas de los productos.

En este sentido, el presidente de la IGP Ametlla de Mallorca, Miquel Riera, ha asegurado que este año las cifras serán todavía mejores, «ya que la feria es cada vez más conocida».