Los aparcamientos de Manacor y Marqués de la Sénia estrenan sistema inteligente de detección de plazas libres

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado el contrato de suministro e instalación de un nuevo sistema inteligente de detección de ocupación en los aparcamientos de la calle Manacor y Marqués de la Sénia.

Según ha informado el consistorio palmesano en un comunicado, esta actuación permitirá modernizar el sistema de ambos aparcamientos mediante la implantación de tecnología avanzada, una mejora que ya está instalada en los aparcamientos de Santa Pagesa, Vía Roma y Antoni Maura.

El contrato contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de detección de ocupación plaza a plaza, basado en sensores de alta precisión y dispositivos de señalización visual, como indicadores luminosos y paneles informativos.

Gracias a este sistema, los usuarios podrán conocer en tiempo real el estado de ocupación del aparcamiento y ser guiados de manera dinámica hacia las plazas disponibles mediante las habituales señales luminosas verdes y rojas situadas sobre cada plaza.

La actuación permitirá optimizar la gestión del estacionamiento y continuar avanzando hacia un servicio público de calidad, moderno y eficiente. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 137.183 euros, IVA incluido.

Otras mejoras en aparcamientos municipales

Asimismo, la SMAP continúa impulsando distintas actuaciones de mejora y modernización en varios aparcamientos municipales. En este sentido, ya han finalizado las actuaciones para renovar y modernizar los sistemas de interfonía y megafonía de los aparcamientos de Vía Roma (Clínica Rotger) y Parc de la Mar.

Estas mejoras han permitido actualizar los sistemas de comunicación con tecnología de última generación. En concreto, se han instalado altavoces IP con interfonía integrada y sonido en alta definición, así como un nuevo software de gestión de mensajes para el sistema de megafonía.

Por otro lado, en el aparcamiento de Manacor se ha llevado a cabo el refuerzo del sistema de videovigilancia mediante la instalación de diez cámaras de alta resolución con visión nocturna. Todas ellas están conectadas a la sala de control y permiten una supervisión en tiempo real.

Asimismo, se ha instalado un sistema de megafonía en las escaleras, gestionado desde la sala de control, que facilita la emisión de avisos inmediatos ante cualquier incidencia.