Denuncian a una niña de 7 años por amenazar con un cuchillo a una de 12 en un colegio público de Mallorca

Una niña de tan solo siete años ha sido denunciada tras protagonizar un grave incidente que ha generado alarma y preocupación en un colegio público de Mallorca, después de amenazar con un cuchillo a otra alumna de 12 años, ambas de nacionalidad española.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 30 de enero en un centro educativo situado en el municipio de Marratxí. Según las primeras informaciones, la menor esgrimió un arma blanca y profirió amenazas de carácter grave contra otra estudiante, lo que provocó un gran impacto entre la comunidad educativa. Tras el altercado, la niña escondió el cuchillo en un armario del baño de las chicas, concretamente en el espacio donde se almacenan compresas y tampax que las alumnas utilizan en caso de emergencia.

A partir de ese momento, el centro escolar vivió varios días marcados por la tensión, la inquietud y la incertidumbre. Algunas alumnas encontraron el cuchillo de manera fortuita al acceder al baño, sin que nadie del colegio supiera quién era el propietario del arma ni por qué se encontraba escondida en ese lugar. Esta situación incrementó el temor entre los estudiantes y generó una notable preocupación entre profesores y familias.

Tras varios días de investigación llevada a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Local de Marratxí, se ha podido esclarecer el origen del cuchillo. Las pesquisas permitieron determinar que el arma blanca había sido utilizada por una alumna para amenazar a otra, aunque los motivos concretos que llevaron a este comportamiento aún se desconocen y continúan bajo investigación.

Según ha podido saber OKBALEARES, todo el profesorado y el personal no docente del centro ya han sido informados de lo ocurrido. Asimismo, se han reforzado las medidas de vigilancia dentro del recinto escolar con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de los alumnos y devolver la calma a la comunidad educativa.

El policía tutor de la Policía Local de Marratxí se desplazó hasta el colegio para asesorar a los docentes y explicar el procedimiento que debe seguirse en situaciones de este tipo. Además, el agente mantuvo conversaciones con alumnos de varios cursos para tranquilizarlos y tratar de normalizar el ambiente tras los días de tensión vividos.

Por su parte, los padres de la menor que fue amenazada han presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil, dando inicio a las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido.