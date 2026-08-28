Denuncian a un hombre por matar a tiros al perro de su vecino y dejar a otro herido grave en una finca de Mallorca

Un hombre ha sido denunciado por presuntamente matar a tiros al perro de su vecino y herir de gravedad a otro animal en una finca de Mallorca. Los hechos, ocurridos en julio de 2024, habrían comenzado con la colocación de trampas de caza prohibidas para capturar a los perros, según sostiene la acusación particular.

Según la versión recogida en el escrito de acusación, a cargo del prestigioso letrado Óscar Navarro, el investigado habría colocado trampas de caza prohibidas en una finca con la intención de capturar a dos perros que, presuntamente, entraban en la propiedad.

Uno de los animales habría quedado atrapado y posteriormente habría sido muerto y hecho desaparecer. El segundo perro consiguió evitar las trampas, pero, siempre según la acusación, habría sido disparado en distintas partes del cuerpo con una escopeta de balines.

El animal tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital veterinario, donde fueron localizados varios proyectiles, uno en la zona maxilofacial y otro en la zona pectoral. Estos hechos aparecen recogidos en el atestado policial incorporado a la causa. La acusación considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato agravado a animales domésticos, otro de maltrato animal con resultado de muerte y un delito contra la flora y la fauna.

Por estos hechos, solicita un año y seis meses de prisión por las lesiones ocasionadas a uno de los perros, 24 meses de prisión por la muerte del segundo animal y un año de prisión por el presunto delito contra la flora y la fauna. Además, reclama una indemnización de 3.300 euros, de los que 300 euros corresponderían a los gastos veterinarios y otros 3.000 euros a los daños morales derivados de la pérdida del animal.

Entre las pruebas solicitadas figuran el interrogatorio del acusado, la declaración de la propietaria de los perros y el testimonio del agente de la Policía Local que realizó la inspección ocular del lugar. La acusación también solicita que la Guardia Civil informe sobre una posible licencia de armas y analice las trampas que aparecen en el atestado y en el vídeo aportado a la causa.