Héctor Cúper ya no es entrenador del Congo. Pese a haber llevado a la nación africana a un solo paso del Mundial de Qatar, la Federación ha considerado que el trabajo del argentino no era satisfactorio y le ha comunicado su despido a través de una carta firmada por el ministro de Deportes, Chembo Nkonde, que es cuando menos surrealista.

«En nombre del Gobierno de la República Democrática del Congo, lamento comunicarle nuestra voluntad de rescindir el contrato celebrado con usted el 30 de mayo de 2021. (…) Se le acusa de incumplimiento de sus deberes de entrenador en particular la no mejora de las actuaciones de la selección nacional según lo estipulado en el art 3, punto V: establecer tácticas, métodos de entrenamiento y juego en beneficio y la mejora de las actuaciones de las selecciones nacionales”, afirma la Federación congoleña en un comunicado hecho público hoy.

Congo, que no participa en la fase final de una Copa del Mundo desde Alemania’74, hace 48 años, superó la primera ronda y llegó al play off definitivo, donde fue apeada por Marruecos, una de las selecciones africanas más potentes. Cúper venía de dos derrotas consecutivas ante Gabón y Sudán, esta última el pasado miércoles, y la Federación decidió prescindir de sus servicios. Su balance al frente de la selección, con la que ha estado un año, es de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Antes de dirigir a la República Democrática del Congo Héctor Cúper había estado al frente de Georgia, Uzbekistán y Egipto, al que clasificó de manera brillante para el Mundial de Rusia, donde perdió los tres partidos de la fase de grupos, lo que le supuso también su destitución.

«No es la primera vez que dirijo un equipo, he dirigido clubes muy grandes y sé cómo funciona esto. En cuanto me pidan que me vaya me iré, pero por supuesto quiero que respeten mi contrato», dijo el ex-entrenador del Mallorca al conocer la noticia.