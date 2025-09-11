El Consell rechaza que los mallorquines puedan votar si quieren o no centros de menas en sus pueblos como solicitaba una moción de Vox que no ha respaldado su socio de gobierno del PP en la institución insular.

El partido de Santiago Abascal había presentado una propuesta en el Consell de Mallorca sobre este asunto, que tanto preocupa a los residentes, como ha podido verse en el caso de los centros que se iban a habilitar en Inca o Calvià y que finalmente no se han puesto en marcha por la oposición vecinal.

La moción reclamaba que el Consell inste a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) a organizar consultas municipales y que se exija al Gobierno central poner fin a las políticas que «favorecen la inmigración ilegal».

El rechazo del pleno ha sido contestado por Vox para quien la votación ha dejado al descubierto «la verdadera naturaleza de unas formaciones políticas, que viven de espaldas a los ciudadanos».

«El PP, PSOE, Més per Mallorca y El PI han rechazado la propuesta de Vox para que los ciudadanos de Mallorca decidan mediante una consulta popular, sobre los centros de acogida de Menas y la inmigración ilegal».

Toni Gili, portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, ha señalado que, «votar en contra de esta moción no es votar contra Vox, es votar contra la soberanía del pueblo. Es negarle a los mallorquines la posibilidad de expresar su preocupación y su opinión ante un problema que afecta directamente a su seguridad, a la convivencia y al futuro de nuestra Isla».

En este sentido ha criticado que «el PP, que se autoproclama defensor de las libertades y del sentido común, ha demostrado una vez más que prefiere rendirse a la agenda de la izquierda, abrazando las mismas políticas de puertas abiertas y efecto llamada que tantos problemas están causando en nuestra sociedad. Su cobardía y su falta de valentía son patentes».

También a su juicio los independentistas de Més per Mallorca, con su voto en contra, han adoptado una posición irresponsable, y El PI, la de la rendición, y el buenismo, que siempre ha caracterizado sus políticas. Por ello denuncia que las políticas del PP y del PSOE en materia migratoria solo han generado inseguridad, degradación de los barrios y un efecto llamada que enriquece a las mafias, mientras que quienes las promueven viven lejos de la realidad y no sufren las consecuencias.

Vox, por último, ha manifestado que se compromete a seguir defendiendo la voz de los mallorquines y a poner la seguridad de nuestra gente y la prosperidad de nuestra Isla, por encima de las agendas de los partidos y de los intereses ideológicos.