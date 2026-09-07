El Consell de Mallorca instala la pasarela de madera sobre el torrente de Sant Miquel en el vial cívico entre Sa Pobla y Crestatx

Las obras del vial cívico entre Sa Pobla y Crestatx avanzan a buen ritmo y prueba de ello es que este lunes se ha instalado la gran pasarela de madera que permitirá a peatones y ciclistas cruzar el torrente de Sant Miquel sin tener que cruzar la carretera. El director insular de Infraestructuras, Rafel Gelabert, ha comprobado hoy el progreso de estos trabajos, que se espera que terminen a finales de año.

La pasarela de madera, colocada con la ayuda de grúas de grandes dimensiones, mide 36 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Esta estructura cruza el torrente de Sant Miquel –que nace en Ses Fonts Ufanes– de un lado a otro de la carretera. De este modo, peatones y ciclistas podrán desplazarse con seguridad y evitar el tramo de la rotonda situado sobre la autopista, que distribuye el tráfico hacia Sa Pobla, Pollença y Alcúdia.

La carretera cívica entre Crestatx y Sa Pobla, construida por el Consell de Mallorca, representa una mejora significativa en seguridad y un impulso firme para la movilidad sostenible en una zona donde no se ha realizado ninguna inversión en infraestructuras desde hace décadas, recuerda la institución insular en un comunicado.

La acción incluye una nueva rotonda que conecta Sa Pobla con las zonas residenciales de Crestatx, S’Obac y Son Toni. El tramo de 2,5 kilómetros pasa sobre la autopista y el torrente de Sant Miquel, y garantizará el paso seguro de los peatones en esta zona.

El proyecto incorpora medidas de integración paisajística y sostenibilidad medioambiental, como la reutilización de materiales existentes y la aplicación de criterios de eficiencia energética. Además de mejorar la superficie de la carretera, se instalarán nuevos sistemas de drenaje e iluminación con tecnología LED. Además, para reforzar la seguridad vial, se instalarán barreras mixtas de acero y madera con señalización adaptada.

La obra cuenta con una financiación de 30 millones de euros de los Fondos de Insularidad, a través del acuerdo firmado entre el Consell de Mallorca y el Govern balear.