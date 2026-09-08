El Consell de Mallorca celebra la I Mostra de l’Ensaïmada este viernes 11 de septiembre en la Misericòrdia

El Consell de Mallorca pondrá en el centro de la celebración de la Diada uno de los grandes símbolos de la gastronomía de la isla: la ensaimada. El próximo 11 de septiembre, el patio de Les Rentadores del Centre Cultural la Misericòrdia, en Palma, acogerá la I Mostra de l’Ensaïmada de Mallorca, una jornada dedicada a reivindicar la tradición, la calidad y el trabajo de los profesionales que mantienen vivo este producto.

La iniciativa, presentada este martes por el Consell de Mallorca, reunirá a hornos, pastelerías y productores vinculados a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ensaimada de Mallorca. Durante la jornada, los asistentes podrán degustar diferentes variedades de este dulce tradicional, incluidas algunas elaboraciones adaptadas sin gluten.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha defendido el carácter gastronómico y cultural de la iniciativa y ha subrayado que la muestra pretende «ensalzar y rendir un justo homenaje a uno de los dulces más representativos de Mallorca».

Amate ha señalado que el encuentro también busca «poner en valor el trabajo de nuestros hornos, pastelerías y productores», así como acercar el producto local tanto a la ciudadanía como a quienes visitan la isla.

La muestra contará con la participación de Forn Fondo, Benet Barón Forn i Pastisseria, Panadería Fornaris, Helados Iceberg, Can Rafael de Búger, Forn Pansemar y Pastisseria Terrasa. Los establecimientos ofrecerán distintas elaboraciones de ensaimada, realizadas con productos de Mallorca, para mostrar al público la variedad y las posibilidades de uno de los productos más reconocibles de la gastronomía mallorquina.

Entre las propuestas de la jornada destaca especialmente el helado de ensaimada sin gluten, una alternativa que permitirá descubrir el tradicional sabor de este dulce en un formato diferente. La muestra contará además con un espacio de cocina en directo, en el que los profesionales participantes mostrarán al público parte del proceso de elaboración de una auténtica ensaimada mallorquina.

El programa contempla también un acto de reconocimiento a la trayectoria profesional de dos pasteleros de la isla, en agradecimiento a su dedicación y contribución a la gastronomía.