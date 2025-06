El congoleño Grady Diangana, en el radar del Real Mallorca

El futbolista congoleño Grady George Diangana está en el radar del Mallorca y del Valencia, según informó ayer el periodista italiano especialista en fichajes Fabrizio Romano, que agregó que el jugador, que actúa como extremo derecho, rechazó ofertas del fútbol árabe porque su prioridad es continuar en Europa. Diangana tiene 27 años y esta temporada ha jugado 34 partidos en la Championship con el West Bromwich Albion, que finalizó en novena posición en lo que es el equivalente de la Segunda División española.

🚨 Grady Diangana has been approached by Al Ettifaq but preference currently to stay in Europe.

Valencia and Mallorca both show interest as talks could follow. pic.twitter.com/TmZQg0Dl3T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025