Una conductora sin carnet se estampa contra un coche parado en el Camí dels Reis de Palma

El pasado 19 de abril, sobre las 17:45 horas,

una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía de Palma fue

requerida por la Base del 092 para intervenir en una colisión sin heridos

en el Camí dels Reis, 189.

Los agentes comprobaron que una joven sin permiso de conducir había

causado el accidente. La documentación del vehículo reveló que estaba a

nombre del padre de una de las dos pasajeras que ocupaban el turismo.

La hija del propietario manifestó que su padre les había autorizado a

utilizar el vehículo que sería conducido por una de las jóvenes con carné,

aunque con poca experiencia.

Al llegar al Camí dels Reis la conductora no pudo superar una pendiente.

Otra pasajera sin carnet, que afirmó que seguía clases en una autoescuela,

se ofreció a conducir en ese tramo. Una vez al volante, por su falta de

pericia acabó colisionando por alcance con otro turismo detenido en un

paso de peatones.

Los agentes comunicaron a la autora de la colisión, española de 21 años,

su condición de investigada no detenida por un presunto delito contra la

seguridad vial al conducir sin haber obtenido nunca el permiso de

conducir.

La joven que conducía inicialmente y entregó las llaves a su amiga a

sabiendas de que esta carecía de permiso fue informada de su condición

de investigada no detenida como cooperadora necesaria en el mismo

delito.

Ambas fueron informadas de la obligación de comparecer ante la

autoridad judicial al ser citadas.

Tendrán que ser sometidas a un juicio rápido y ambas se enfrentarán a una sanción económica por la mala idea que tuvieron para hacer frente a una situación imprevista.

El 6 de mayo, una vez concluida la investigación del accidente, la Sala de

Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.