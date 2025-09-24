Las concesiones de los 24 clubes náuticos de Baleares se podrán prorrogar por 75 años

Los 24 clubes náuticos y puertos deportivos públicos de Baleares podrán prorrogar sus concesiones hasta 75 años más, según la reforma legislativa registrada en julio por PP y Vox y que se debatirá y votará el próximo martes en el Parlament balear. Una medida que busca «dar seguridad jurídica» a los 12.000 socios y más de 8.500 amarristas.

Los grupos del PP y de Vox en el Parlament han propuesto modificar la ley autonómica de puertos para ampliar los plazos de las concesiones administrativas de los clubes náuticos.

La proposición de ley, registrada el pasado 31 de julio de forma conjunta, busca extender estas concesiones hasta los máximos permitidos por la legislación nacional, aportando «mayor seguridad jurídica» y facilitando «las inversiones necesarias en modernización y sostenibilidad». El martes, el Parlament dará luz verde a la reforma con los votos de ambas formaciones y la oposición del resto.

El texto también prevé la simplificación de diversos trámites administrativos, como las actuaciones menores en suelo portuario o la retirada de embarcaciones abandonadas, y la adaptación de los usos portuarios a la normativa estatal.

La proposición, por otro lado, introduce una modificación de la ley que regula el régimen específico de tasas de la comunidad autónoma «para establecer límites legales a las revisiones de cánones, favoreciendo un entorno más estable y previsible para los concesionarios».

Propuesta por los clubes náuticos

La iniciativa, según han remarcado ambas formaciones, parte de una propuesta de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, que en los últimos meses ha mantenido reuniones con los diferentes grupos políticos representados en el Parlament.

Tanto PP como Vox han recogido sus inquietudes y la trasladarán ahora al ámbito legislativo «con el fin de adaptar el marco normativo balear a la legislación estatal y a la otras comunidades autónomas que ya han avanzando en esta línea».

En Baleares, de acuerdo con los comunicados, hay 24 clubes náuticos con unos 12.000 socios y más de 8.5000 amarres. Son «entidades sin ánimo de lucro que desarrollan una intensa labor social y deportiva, con impacto directo en la formación de deportistas de élite, la organización de regatas internacionales y el fomento de los valores vinculados al mar y la sostenibilidad, y con un gran arraigo social», han sostenido los partidos.

Por su parte, el PSOE ha mostrado su rechazo a la proposición de PP y Vox, ya que ha señalado que posibilita la prórroga de las concesiones a las empresas privadas durante 75 años, es decir «prácticamente a perpetuidad». Dato que han confirmado a OKBALEARES las formaciones que impulsan la iniciativa.

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha justificado su postura en que esta normativa no contempla cómo afectará a los puertos el cambio climático, ni cómo será la relación que tenga la ciudadanía con el mar.

Por otro lado, ha manifestado que con la ley se «eliminan» los registros públicos de los amarres o que se pueden «saltar» los informes municipales en obras que «no sean relevantes».